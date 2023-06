Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 15 juin qui valent le détour.

Football : Stampeders de Calgary c. Rouge et Noir d’Ottawa

Les Stampeders et le Rouge et Noir sont dans des situations similaires. Les deux formations de la Ligue canadienne de football tenteront de rebondir après avoir subi la défaite à leur premier match de la saison 2023. De plus, ce dut très difficile en attaque pour les deux clubs lors de leur première sortie. Considérant cela, la cote de 1,85 pour un match où moins de 43,5 points sont inscrits devient intéressante. Pour les plus téméraires, une victoire de la formation ottavienne permettrait à un parieur de toucher trois fois sa mise.

Prédiction : Moins de 43,5 points seront inscrits – 1,85

Hockey : Bears de Hershey c. Firebirds de Coachella Valley

Les séries sont chose du passé dans la Ligue nationale, mais ce n’est pas le cas dans la Ligue américaine de hockey. En effet, la finale de la coupe Calder se joue présentement, et les Firebirds ont les devants 2 à 1 contre les Bears. Le club-école du Kraken de Seattle a remporté les deux premiers duels par blanchissage, avant d’échapper le troisième match en prolongation. Pourtant les Firebirds sont négligés par les preneurs aux livres.

Prédiction : Victoire des Firebirds – 1,97

Tennis : Milos Raonic c. Jordan Thompson

Un peu plus tôt cette semaine, le Canadien Milos Raonic a réussi son retour au jeu au tournoi de tennis de Bois-le-Duc. Pour ce faire, il a surpris la cinquième tête de série de l’événement, le Serbe Miomir Kecmanovic. Raonic devrait avoir un défi moins gros à relever au deuxième tour, lui qui se mesurera à l’Australien Jordan Thompson. Ce dernier est le 103e joueur au classement de l’ATP. La seule fois que les deux hommes se sont affrontés, le représentant de l’unifolié a concédé seulement trois jeux.

Prédiction : Victoire de Milos Raonic – 1,61