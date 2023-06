Nick Suzuki voit un CH similaire aux Golden Knights

Saison après saison, l’équipe qui remporte la coupe Stanley sert d’inspiration aux 31 autres formations du circuit. Cette année, les Golden Knights sont parvenus aux grands honneurs grâce à une belle profondeur en attaque et à une brigade défensive équilibrée.

«Ils sont efficaces du premier au quatrième trio, leurs défenseurs sont solides et leurs gardiens, même s’ils ont dû en utiliser plusieurs, ont fait le travail, a lancé Nick Suzuki, rencontré lors d’une activité promotionnelle tenue en marge du Grand Prix du Canada.

«C’est une équipe qui n’a pas de faiblesses. C’est ce que ça prend pour gagner», a ajouté le capitaine du Canadien.

Est-ce utopique de se demander si le Tricolore, qui amorcera bientôt la deuxième année de sa reconstruction, a les ingrédients lui permettant d’amorcer une recette semblable?

«On a un groupe de défenseurs similaires. On mise sur de bons espoirs, de gros gaillards qui peuvent patiner et qui savent jouer de la bonne façon, a énuméré l’attaquant de 23 ans. Espérons que l’on puisse maintenant ajouter de la profondeur en attaque.»

Heureux pour Caufield

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Pour ce faire, Kent Hughes pourrait devoir magasiner sur le marché des joueurs autonomes ou proposer des transactions à ses homologues. D’ailleurs, c’est une partie de la recette qu’ont utilisée George McPhee et Kelly McCrimmon pour bâtir une formation championne en six ans.

Des 24 joueurs qui ont disputé au moins un match dans l’uniforme des Golden Knights lors des dernières séries éliminatoires, neuf ont été acquis via une transaction et neuf autres sur le marché des joueurs autonomes.

D’ailleurs, cinq des six choix de première ronde de l’histoire des Knights ont été sacrifiés pour obtenir des joueurs établis. C’est le cas de Suzuki, choix de premier tour (13e au total) en 2017 que le Canadien avait acquis, en compagnie de Tomas Tatar, en retour de Max Pacioretty.

La bonne nouvelle, c’est que, selon le site CapFriendly, avec le nom de Carey Price sur la liste des blessés, Hughes pourrait bénéficier d’un espace de 11,26M$ sous le plafond salarial. Avec Suzuki et Cole Caufield sous contrat à long terme, ça laisse une belle marge de manœuvre pour ajouter cette profondeur désirée.

«C’est un bon contrat pour Cole et pour moi. Un moment donné, quelqu’un fera plus d’argent que nous. Ça ne me dérangerait pas, car on veut amener de bons joueurs. Ce qu’on veut, c’est d’avoir des coéquipiers qui nous aideront à gagner. Comme ils ont fait à Vegas.»

Inspiré par Hill

Crédit photo : Photo AFP

Samuel Montembeault, à qui il reste une saison à son entente, pourrait bien être l’un des prochains joueurs du Canadien à obtenir une prolongation de contrat. Encore une fois, le Canadien peut regarder du côté des Golden Knights pour s’inspirer.

C’est en tout cas, ce que compte faire Montembeault, dont le parcours est semblable à celui d’Adin Hill, ce gardien sorti de nulle part.

«Lui et moi, on a le même âge. Il a été repêché tout juste un rang avant moi [76e et 77e en 2015]. Je le connais bien. C’était bien de le voir gagner. Il a été solide tout au long des séries», a déclaré l’homme masqué du Canadien.

Et à l’image de Montembeault, Hill a traîné son baluchon dans la Ligue américaine avant d’obtenir une véritable chance dans la LNH. Il y a donc de l’espoir.

«Sam est impressionnant, a vanté Suzuki. Il est devenu un gardien confiant. Au Championnat du monde, il a démontré ce qu’il peut faire et ce qu’il peut devenir. Souhaitons qu’il reste avec nous pour longtemps.»