Marchessault réalise une première depuis Wayne Gretzky

Techniquement, Jonathan Marchessault est devenu le premier joueur ignoré au repêchage à remporter le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires depuis Wayne Gretzky, en 1988.

En observant de plus près, l’attaquant des Golden Knights peut même être considéré comme le seul de l’histoire de la LNH à avoir réalisé cet exploit.

Vrai, Gretzky, aussi absurde que cela puisse paraître, n’a jamais été repêché dans la LNH. À l’époque, les équipes de la Ligue nationale ne pouvaient sélectionner de joueurs âgés de moins de 20 ans, mais l’Association mondiale de hockey (AMH) n’avait pas de règle en ce sens.

La «Merveille» avait donc fait ses débuts professionnels avec les Racers d’Indianapolis avant de passer aux Oilers d’Edmonton, qui ont conservé les droits sur leur joueur étoile lorsque la fusion entre la LNH et l’AMH est survenue, en 1979. Gretzky n’a donc pas fait son entrée dans la LNH par la voie du repêchage.

Mardi soir à Las Vegas, Marchessault est donc devenu le premier joueur non-repêché depuis Gretzky à obtenir le Conn Smythe en vertu de ses 13 buts et 25 points. Ce n’est toutefois qu’une technicalité puisque Gretzky présente un cas particulier.

D’autres exemples

En regardant plus loin, Marchessault est le 10e joueur non-repêché dans l’histoire à récolter le titre de joueur le plus utile des séries. Et encore là, la statistique est trompeuse.

Avant lui, en plus de Gretzky, les Bernard Parent (Flyers de 1973-74 et 1974-75), Yvan Cournoyer (Canadiens de 1972-73), Bobby Orr (Bruins de 1969-70 et 1971-72), Serge Savard (1968-69), Glen Hall (Blues de 1967-68), Dave Keon (Maple Leafs de 1966-67), Roger Crozier (Red Wings de 1965-66) et Jean Béliveau (Canadiens de 1964-65) ont aussi hérité du Conn Smythe sans avoir été repêchés.

Encore là, tous ces grands joueurs sont issus d’une époque durant laquelle les équipes de la LNH bénéficiaient de listes de protection en étant affiliées à des équipes juniors un peu partout au Canada.

Dans les faits, même s’il est techniquement impossible de l’affirmer ainsi, Jonathan Marchessault est devenu le premier véritable joueur ignoré au repêchage à être décoré du Conn Smythe, une autre étape glorieuse de son cheminement improbable.

Cet exploit rarissime lui a valu d’être salué de toutes parts sur les réseaux sociaux.

Conny Marchessault what a player! all heart — David Perron (@DP_57) June 6, 2023