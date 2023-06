LNH : les preneurs aux livres favorisent une formation de l’Ouest pour remporter la coupe Stanley

Malgré une élimination hâtive en première ronde contre le Kraken de Seattle, l’Avalanche du Colorado est l’équipe favorite pour remporter la coupe Stanley en 2023-2024, selon les preneurs aux livres.

D'après le site Sports Betting Dime, l’Avalanche est favorite à 8 contre 1 pour avoir le dessus sur les autres formations de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les hommes de Jared Bednar ont soulevé le précieux trophée lors de la saison 2021-2022, défaisant le Lightning de Tampa Bay en six parties en finale.

Les Oilers d’Edmonton et les Maple Leafs de Toronto ont pour leur part une cote identique de 11 contre 1. Les deux équipes ont été éliminées au deuxième tour des dernières séries.

Les plus récents champions de la coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas, sont négligés et peineront à répéter leur exploit pour une deuxième année consécutive, d'après la même source. Leurs chances de gagner l'ultime série sont évaluées à 13 contre 1. Vegas est à égalité avec les Bruins de Boston, le Lightning, les Devils du New Jersey ainsi que les Hurricanes de la Caroline.

Les pronostics ne jouent pas en faveur du Canadien de Montréal. Il arrive au 28e rang avec une cote de 120 contre 1.

Les Ducks d’Anaheim occupent quant à eux le dernier échelon de ce classement. Leurs chances de s’approprier la coupe Stanley sont évaluées à 150 contre 1.