LCF : une scène inquiétante à l’entraînement des Lions

Le joueur de ligne offensive des Lions de la Colombie-Britannique Phillip Norman s’est effondré pendant l’entraînement de mercredi.

Le club de la Ligue canadienne de football (LCF) a indiqué que son athlète avait «subi un sérieux incident médical».

«Phil est actuellement conscient et alerte. Il reçoit des soins médicaux. Le reste de nos activités d’aujourd’hui a été annulé», a précisé l’organisation dans un communiqué.

«Phil est toujours en train de courir et de s’amuser. On aurait dit qu’il avait glissé et tombé, a expliqué son coéquipier de la ligne offensive Sukh Chung au quotidien The Province. Je me suis approché et ça ne ressemblait pas à un accident ou une chute. On aurait dit qu’il s’était écroulé. Ma première réaction a été de crier après les entraîneurs et d’appeler le 911. C’est ce qu’on nous a appris à faire. Ils ont été à son aide très rapidement.»

«Je ne suis pas médecin, mais c’était quelque chose d’important quand il est tombé. Ce n’était pas une mince affaire», a pour sa part indiqué l’entraîneur-chef Rick Campbell.

Norman s’est joint aux Lions en 2018 et a joué 29 parties dans le circuit Ambrosie depuis. L’an dernier, l’Américain de 27 ans a obtenu 15 départs comme garde à gauche.

Avant le match de jeudi dernier, une victoire de 25 à 15 sur les Stampeders de Calgary, le nom de Norman avait été inscrit sur la liste des blessés pour une partie.

Les Lions renoueront avec l’action ce samedi, lors d’une visite les Elks d’Edmonton au BC Place.