Jonathan Marchessault retient ses larmes en entrevue à TVA Sports

Remporter la coupe Stanley représente la consécration d'un rêve pour Jonathan Marchessault.

Ce dernier s'est d'ailleurs montré très émotif en entrevue avec Renaud Lavoie.

Voyez son entrevue dans la vidéo ci-dessus.

«C'est un sentiment incroyable. Je suis tellement content pour notre équipe. On a travaillé fort toute l'année. Je suis extrêmement fier de mon parcours. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me rendre jusqu'à la LNH. J'étais assez fier de moi-même, mais là c'est la cerise sur le sundae. On est des gagnants. C'est quelque chose qu'on va pouvoir garder toute notre vie.»

De son côté, Nicolas Roy a déclaré que son équipe a été en mesure de faire mentir bien des experts.

«Toute la saison, on a travaillé tellement fort pour ça. Peu de gens croyaient qu'on pouvait gagner ça au début de la saison. C'est incroyable de pouvoir célébrer ça avec les gars.»

Entrevue après-match Nicolas Roy -

William Carrier a, quant à lui, avoué avoir atteint un objectif qu'il convoitait depuis sa tendre enfance.

«On commence à deux ans et on travaille pour ça. On en rêve. C'est un gros moment pour nous, mais un gros moment pour la famille aussi.»

Entrevue d'Après-match de William Carrier -

Entrevue après-match Bill Foley -

Entrevue après-match Bruce Cassidy -

Entrevue d'après-match Adin Hill -

Entrevue George McPhee -

Entrevue Pat Brisson et Nicolas Roy -

Entrevue avec les parents de William Carrier -