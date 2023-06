Floyd Mayweather devrait prendre sa retraite

Cette semaine au balado «Le dernier round», Russ Anber, de retour de New York, réagit au combat de championnat du monde entre Teofimo Lopez et Josh Taylor qui a eu lieu au Madison Square Garden samedi dernier. Lopez prendra-t-il vraiment sa retraite?

De plus, notre expert boxe et l’animateur Mathieu Casavant se demandent quelle sera la suite dans la division des super-légers et si c’est la fin des combats d'exhibition impliquant Floyd Mayweather après le fiasco du week-end dernier. Regardez l’épisode de la semaine dans la vidéo ci-dessus ou ici en version audio :