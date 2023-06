Patrick Roy et Jacques Tanguay disent adieu aux Remparts

Une page d’histoire se tourne à Québec dans le milieu du hockey alors que Patrick Roy et Jacques Tanguay quittent les Remparts.

Roy et Tanguay ont officialisé leur décision mardi matin au centre Vidéotron.

«La victoire de la Coupe Memorial a été un moment marquant. Cette victoire a aussi été un point tournant dans ma réflexion. Il n'y a pas de meilleure façon de boucler la boucle et, dans la vie, il faut savoir quitter au bon moment. Aujourd'hui, je quitte avec le sentiment du devoir accompli», a expliqué Patrick Roy.

«Ça fait 26 ans, j'avais 36 ans quand j'ai eu l'opportunité de m'associer à Patrick et Michel Cadrin pour relancer Remparts. Ça été le tiers de ma vie, une partie de ma vie à avoir un plaisir à toutes les années de vous cotoyer et de diriger les Remparts. Ça été un privilège. Je pense que c'est temps de laisser la place à des plus jeunes, à une nouvelle génération et un futur président qui aura le même plaisir que moi et qui pourra amener les Remparts au niveau que Patrick m'a permis d'aller chercher au cours des dernières décennies», a ajouté Jacques Tanguay.