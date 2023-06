La Coupe Vanier diffusée à TVA Sports jusqu’en 2026

La chaîne TVA Sports a prolongé de trois ans son partenariat avec U SPORTS, de sorte qu’elle diffusera en exclusivité la Coupe Vanier ainsi que les coupes Mitchell et Uteck, demi-finales canadiennes du football universitaire, jusqu’en 2026.

Le réseau a confirmé le tout mardi avant-midi et la nouvelle se veut une autre preuve de son engagement entamé en 2015. Par ailleurs, TVA Sports a indiqué à la fin avril qu’il présentera 11 rencontres lors de la prochaine saison du Réseau du sport étudiant du Québec qui commencera le 25 août : pour l’occasion, le Rouge et Or de l’Université Laval se rendra à Sherbrooke afin d’y affronter le Vert & Or.

Les amateurs de football pourront évidemment suivre les péripéties des autres formations évoluant dans le circuit, soit les Carabins de l’Université de Montréal, les Stingers de Concordia et les Redbirds de McGill. Les affrontements éliminatoires provinciaux, incluant la Coupe Dunsmore le 11 novembre, seront aussi au calendrier de diffusion.