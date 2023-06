Alouettes : la performance de Ciante Evans reconnue

Le demi défensif des Alouettes de Montréal Ciante Evans a été dominant durant le premier match des siens en 2023.

Mardi, soit trois jours après le gain de 19 à 12 sur le Rouge et Noir d’Ottawa, l’Américain de 30 ans a été sélectionné à titre de joueur défensif de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Evans a réussi deux interceptions et autant de plaqués, dont un pour des pertes. Il a également rabattu une passe contre le club ottavien.

Cette saison, le vétéran effectue un retour dans le nid. Il a disputé les deux dernières campagnes avec les Tiger-Cats de Hamilton, après avoir disputé la saison 2019 avec les Moineaux. Le natif du Texas avait amorcé sa carrière dans la LCF avec les Stampeders de Calgary (2015-2018).

Evans a aussi été nommé sur l’équipe d’étoiles de la première semaine d’activités, avec ses coéquipiers Avery Williams (secondeur) et David Côté (botteur).

Ce fut également le cas de l’ancien receveur de passes des Alouettes Eugene Lewis. À son premier match dans l’uniforme des Elks d’Edmonton, il a attrapé cinq passes pour des gains de 148 verges et un touché. Sa formation a cependant baissé pavillon 17 à 13 contre les Roughriders de la Saskatchewan et un certain Trevor Harris.

Les Alouettes bénéficient de leur premier congé de la saison cette semaine. Ils renoueront avec l’action le vendredi 23 juin, avec une visite chez les Tiger-Cats à Hamilton.