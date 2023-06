UFC: Amanda Nunes se retire de la meilleure façon possible

La combattante de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Amanda Nunes a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes après avoir triomphé d’Irene Aldana en finale de l’UFC 289, samedi soir, à Vancouver.

L’athlète de 35 ans a défendu son titre des poids coqs en l’emportant par décision unanime. Il s’agissait de la première défense de la Brésilienne depuis qu’elle a récupéré son titre en juillet 2022. «The Lioness» possède aussi la ceinture de championne chez les poids plumes.

À lire aussi: AMM: Georges St-Pierre s’ennuie-t-il de la compétition?

[À VOIR] Un combattant d’arts martiaux mixtes mène la vie dure à un alligator près d’une école primaire

Après son gain, Nunes (23-5) a déposé ses deux ceintures et ses gants au centre de l’octogone.

«Double championne pour toujours. C’est la soirée parfaite pour tirer ma révérence», a ensuite déclaré Nunes.

«Je me suis battue pendant tellement longtemps et je n’en peux plus. Je veux profiter de la vie et voyager avec ma famille. J’ai quitté ma famille très jeune et je veux revenir auprès d’eux. Je savais que je deviendrais une championne.»

Nunes se retire avec les records féminins de l’UFC pour une séquence de victoires (12), les triomphes en championnat (11) et les gains avant la limite (10).