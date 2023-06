Patrick Roy à Ottawa : un dénouement bientôt?

Ce n’est un secret pour personne: Roy espère retourner dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Après avoir été au plus fort des rumeurs pour les postes vacants avec les Rangers de New York et les Blue Jackets de Columbus, il semble que son nom n’ait pas été retenu. Ce qui nous amène au dossier complexe des Sénateurs d’Ottawa.

L’informateur du réseau TSN Darren Dreger mentionnait durant le tournoi de la Coupe Memorial que l’un des groupes désirant acheter l’équipe aimerait que Roy devienne l’entraîneur-chef de la formation.

Le groupe d'un actionnaire du CH?

L’identité du groupe en question n’a pas été précisée, mais plusieurs estiment qu’il s’agit de celui de l’homme d’affaires Michael Andlauer qui, selon ce que rapportait l’Ottawa Sun samedi, est actuellement le favori pour devenir propriétaire de la formation ottavienne.

M. Andlauer est actuellement actionnaire minoritaire avec le Canadien de Montréal. Il faisait partie du comité chargé de nommer un remplaçant à Marc Bergevin comme directeur général du Tricolore, en janvier 2022, en compagnie de Geoff Molson, Jeff Gorton et Bob Gainey.

Ce comité avait rencontré une dizaine de candidats, dont Patrick Roy, et avait finalement opté pour la candidature de Kent Hughes.

Rappelons toutefois que D.J. Smith est encore, à ce jour, l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa.