NFL: une déclaration de Saquon Barkley qui donnera froid dans le dos aux partisans des Giants

Le porteur de ballon des Giants de New York Saquon Barkley n’exclut pas de faire l’impasse sur la prochaine saison de football.

En mars, la formation de la Grosse Pomme a remis son étiquette de joueur de concession à l’athlète de 26 ans. Les deux camps ont jusqu’au 17 juillet pour s’entendre sur un contrat à long terme.

S’ils n’arrivent pas à un consensus, Barkley a deux options: accepter l’étiquette et toucher environ 10 M$ en 2023 ou ne pas jouer lors de la prochaine campagne.

Le produit de Penn State University a évoqué la possibilité d’y aller avec la deuxième option ce week-end.

«C’est dans les conversations, a-t-il dit en marge d’un camp de football qu’il organise annuellement pour les jeunes de Jersey City. Comme vous l’affirmez, c’est une carte que je pourrais jouer. Ça va être sur la table si nous n’en arrivons pas à une entente d’ici le 17 juillet. Nous avons encore du temps.»

«Vous me connaissez, j’y vais une journée à la fois, a ajouté Barkley. Quand la journée viendra, je vais m’asseoir et y réfléchir. Je trouverai la meilleure solution pour moi.»

Des négociations difficiles?

L’an dernier, à sa cinquième saison avec les Giants, le deuxième joueur sélectionné au repêchage de 2018 a donné un second souffle à sa carrière. Après deux campagnes difficiles et marquées par les blessures, Barkley a amassé 1312 verges et 10 touchés sur des courses en 16 parties.

Le joueur de football a aussi profité du passage des médias à son camp pour dire qu’il était frustré par les fuites d’informations «mensongères» et «trompeuses» concernant les négociations avec les Giants. Il a même dit que cela lui faisait la réputation d’être «cupide».

«J’ai l’impression qu’il y a eu des choses trompeuses, a-t-il déclaré. Je parle des sources ou des histoires qui ont été diffusées, mais je suis sorti publiquement et j’ai été ouvert à ce sujet. Je veux être un Giant pour la vie. C’est là que je veux être et tout est une question de respect. C’est vraiment ce qu’il en est.»