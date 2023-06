LNH: ce qui est à la portée des Golden Knights

Publié aujourd'hui à 09h08

Mis à jouraujourd'hui à 09h08

Les Golden Knights de Vegas sont à une victoire de remporter leur première coupe Stanley. J’ai pensé vous partager plusieurs de mes notes que j’ai préparées en vue de ce championnat qui est à la portée de la formation du Nevada.

Les Golden Knights pourraient devenir la 21e concession différente à remporter la coupe Stanley et pourraient devenir la septième équipe à avoir besoin de six saisons ou moins pour remporter sa première coupe Stanley.

Arenas de Toronto (1re saison en1918) Maroons de Montréal (2e saison en 1926) Rangers de New York (2e saison en1928) Sénateurs d’Ottawa (3e saison en 1920) Bruins de Boston (5e saison en 1929) Oilers d’Edmonton (5e saison en 1984) Golden Knights de Vegas (6e saison en 2023 ???)

Les Golden Knights mènent la série 3-1 et ils auront une première occasion de gagner leur première coupe Stanley dans le match 5 et de le faire, en plus, devant leurs partisans. Vegas tentera de devenir la quatrième équipe dans l’histoire à terminer une finale dès sa première occasion et de le faire à domicile.

Oilers d’Edmonton en 1984 Devils du New Jersey en 1995 Lightning de Tampa Bay en 2004 Golden Knights de Vegas en 2023 ???

Crédit photo : REUTERS/Marc Serota

Jonathan Marchessault tente de devenir le 12e Québécois à remporter le trophée Conn-Smythe et le premier depuis Jean-Sébastien Giguère en 2003.

Jean Béliveau en 1965 Dave Keon en 1967 Serge Savard en 1969 Yvan Cournoyer en 1973 Bernard Parent en 1974-1975 Guy Lafleur en 1977 Mike Bossy en 1982 Patrick Roy en 1986-1993-2001 Mario Lemieux en 1991-1992 Claude Lemieux en 1995 Jean-Sébastien Giguère en 2003

Au total, six joueurs des Golden Knights ont déjà gagné la coupe Stanley. Jonathan Quick (2012-2014), Alec Martinez (2012-2014) et Phil Kessel (2016-2017) sont à la recherche d’une troisième coupe Stanley. De leur côté, Chandler Stephenson (2018), Alex Pietrangelo (2019) et Ivan Barbashev (2019) en ont gagné une depuis le début de leur carrière.

Depuis le début des séries, Jonathan Marchessault et William Karlsson ont chacun marqué cinq buts lors de matchs dans lesquels ils pouvaient éliminer l’adversaire. D’ailleurs, Karlsson a obtenu 16 points (7-9-16) en pareille situation depuis 2018. Seul Nathan MacKinnon (9-10-19) a fait mieux dans la LNH lors de cette période.

Une seule équipe a comblé un retard de 1-3 en finale de la Coupe Stanley. Il s’agit des Maple Leafs de Toronto en 1942.

Les Panthers ont une fiche de 3-0 cette année en séries lorsqu’ils font face à l’élimination. Ils tiraient de l’arrière 1-3 dans leur série face aux Bruins et ils ont gagné les trois derniers matchs.

Dans les trois matchs sans lendemain des Panthers contre les Bruins, Matthew Tkachuk (3-3-6), Carter Verhaeghe (1-5-6) et Brandon Montour (3-1-4) s’étaient illustrés avec leur production offensive. Tkachuk avait marqué en prolongation dans le match no 5 alors que Verhaeghe l’avait imité dans la septième partie.

Merci et bon match.