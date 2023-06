Félix Auger-Aliassime sort du top 10 mondial

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a glissé hors du top 10 mondial, alors qu'il est désormais 11e au classement de l'ATP, nouvellement publié, lundi.

«FAA» a récemment été éliminé au premier tour de Roland-Garros par l'Italien Fabio Fognini.

C'est le Russe Karen Khachanov qui a pris la place d'Auger-Aliassime dans le top 10.

Son compatriote Denis Shapovalov a grimpé de trois places et est maintenant 29e.

Djokovic de retour au sommet, Nadal disparaît du top 100

Il est de retour chez lui: Novak Djokovic, fort de son 23e titre en Grand Chelem, retrouve lundi «sa» place de N.1 mondial, pour une 388e semaine, dans un classement ATP où une autre légende du tennis, Rafael Nadal, disparaît du top 100.

Depuis qu'il est passé professionnel en 2003, «Nole», 36 ans, a occupé la place de meilleur joueur au monde pendant plus de sept années cumulées, battant en février le record, hommes et femmes confondus, détenue par l'Allemande Steffi Graff (377 semaines).

Si Roger Federer et Rafael Nadal ne lui contestent plus le trône, c'est le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz qui lui dispute désormais cette place de numéro un mondial. À ce titre, le Serbe progresse de deux rangs et bénéficie dans le nouveau classement de sa victoire en demi-finale vendredi contre le Murcien, tétanisé par les crampes et qui retombe à la 2e place, mais aussi de l'élimination précoce de Daniil Medvedev.

Fâché avec la terre battue parisienne, le Russe, battu dès le 1er tour, recule d'une longueur, en troisième position.

À nouveau défait en finale d'un Grand Chelem, comme l'an dernier Porte d'Auteuil, le Norvégien Casper Ruud conserve lui de justesse sa 4e place, avec 40 points d'avance seulement sur le Grec Stefanos Tsitsipas (5e).

L'Argentin Francisco Cerundolo récolte aussi les fruits de son quarts de finale et intègre le Top 20, au dernier rang (+3).

Très loin de ces sommets, la dégringolade était prévue mais reste vertigineuse: vainqueur il y a un an de son 22e titre du Grand Chelem, le 14e à Roland-Garros, Rafael Nadal paie son forfait sur blessure et perd 121 places. Le Majorquin est désormais 136e et cette chute est appelée à se poursuivre au regard de la durée de son indisponibilité (plusieurs mois).

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 7595 pts (+2) Carlos Alcaraz (ESP) 7175 (-1) Daniil Medvedev (RUS) 6100 (-1) Casper Ruud (NOR) 4960 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4920 Holger Rune (DEN) 4375 Andrey Rublev (RUS) 4000 Taylor Fritz (USA) 3515 Jannik Sinner (ITA) 3300 Karen Khachanov (RUS) 3125 (+1) Félix Auger-Aliassime (CAN) 2850 (-1) Frances Tiafoe (USA) 2835 Cameron Norrie (GBR) 2565 Hubert Hurkacz (POL) 2435 Borna Coric (CRO) 2430 (+1) Tommy Paul (USA) 2205 (+1) Lorenzo Musetti (ITA) 2095 (+1) Alex De Minaur (AUS) 1905 (+1) Pablo Carreño (ESP) 1730 (+2) Francisco Cerundolo (ARG) 1655 (+3)

WTA: dégringolade pour Fernandez

De son côté, la Québécoise Leylah Fernandez a glissé de 46 places au classement de la WTA, étant désormais 95e. Mais Fernandez, fort de sa finale en double à Roland-Garros, est désormais 21e.

La Canadienne Bianca Andreescu a amélioré son sort de cinq positions et est 36e alors que Rebecca Marino est 89e.

La Polonaise Iga Swiatek, qui a conservé son titre à Roland-Garros samedi, continue de régner sur la WTA, selon le classement publié lundi qui voit sa surprenante rivale en finale, la Tchèque Karolina Muchova, effectuer un bond de 27 places, en 16e position.

N.1 mondiale depuis plus d'un an (avril 2022), Swiatek, 22 ans et désormais quatre titres en Grand Chelems, devance toujours la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e), battue en demi-finale sur la terre battue parisienne.

La troisième place change en revanche de titulaire puisqu'elle est désormais occupée par Elena Rybakina. Bien que forfait avant son 3e tour à Roland-Garros, la Kazakhe double l'Américaine Jessica Pegula, rapidement éliminée elle aussi Porte d'Auteuil, où elle avait atteint les quarts de finale l'an dernier.

Pegula avait donc un grand nombre de points à défendre et tombe même à la 5e place, derrière la Française Caroline Garcia (4e, +1), sortie au 2e tour à Roland-Garros, comme l'an dernier.

À l'inverse, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia engrange les bénéfices de son beau parcours jusq'en demi-finale, en intégrant le Top 10 pour la première fois de sa carrière (10e, +4).

Mais ce gain au classement n'est rien par rapport à celui de Karolina Muchova, révélation de la quinzaine: la joueuse tchèque de 26 ans, passée proche de l'exploit en finale face à Swiatek, est propulsée à la 16e place (+27), le meilleur classement de sa carrière.

Classement WTA