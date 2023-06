Direction la Finlande pour cet ex-espoir du CH

✍🏻 𝘿 𝙊 𝙉 𝙀 • 𝘿 𝙀 𝘼 𝙇



Congrats to our client 𝙅𝙚𝙧𝙚𝙢𝙮 𝙂𝙧𝙚𝙜𝙤𝙞𝙧𝙚 (@JayGreg32) for signing a contract in @smliiga with @ilveshockey for the 2023-24 season. 🇫🇮



Well deserved Jé! 👊🏻 pic.twitter.com/yn4bcCeNCS