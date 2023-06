Zach Benson, une cible pour le CH?

BUFFALO | Jonathan Marchessault n’a jamais eu le bonheur d’entendre son nom à un repêchage de la LNH. Mais cette réalité ne l’empêche pas d’inspirer la génération de joueurs qui le suit. Zach Benson fait partie du groupe qui désire modeler son jeu sur celui de l’ailier droit des Golden Knights de Vegas.

Comme Marchessault, Benson n’a pas exactement le physique du Géant Ferré. Selon les chiffres divulgués par la Centrale de recrutement de la LNH, l’ailier du Ice de Winnipeg mesure 5 pi 9 po et il pèse 163 lb.

«Je joue beaucoup plus gros que ma stature, a répliqué Benson lors d’une entrevue avec Le Journal, entre deux entrevues avec des équipes de la LNH pour le camp d’évaluation avant le repêchage de la LNH. J’ai besoin de cette philosophie pour connaître une longue carrière dans la LNH.»

«Je regarde des attaquants comme Brayden Point et Mitch Marner.»

Après une courte pause, l’ailier originaire de Chilliwack, en Colombie-Britannique, ajoute un autre nom à sa liste.

«Il y a aussi Jonathan Marchessault. Si je ne me trompe pas, Marchessault domine la LNH pour les buts depuis le début des séries. Je pense qu’il mesure tout juste 5 pi 9 po et il domine en finale. Je suis convaincu que les Golden Knights sont heureux de compter sur lui.»

On pardonnera la minuscule erreur. En ce jeudi 8 juin, date de l’entrevue, Leon Draisaitl, des Oilers, restait en tête chez les marqueurs avec 13 buts. Marchessault l’a toutefois rattrapé, le soir même, en touchant la cible dans un troisième match d’affilée en finale.

Des habiletés rares

«S’il mesurait deux pouces de plus, il serait assurément un choix du top cinq, a prédit un recruteur de l’Association de l’Ouest. Benson est un gros talent. Il a un sens du jeu élite et c’est la même chose pour son niveau de compétition. Tu peux compter sur lui tous les soirs, il ne te déçoit jamais.»

Cette citation résume bien le sixième plus bel espoir chez les joueurs nord-américains de la Centrale de recrutement de la LNH.

Benson sait que son intelligence sur la glace le place dans une catégorie rare.

«Oui, c’est flatteur quand on dit que je suis un des joueurs avec le meilleur IQ hockey, a-t-il répliqué. J’ai une bonne vision du jeu depuis ma jeunesse. Je me considère comme un joueur très intelligent sur la glace. Je regarde beaucoup de hockey.»

Après Bedard

En 60 matchs cette saison à Winnipeg dans la Ligue junior de l’Ouest, Benson a fini au sommet des marqueurs de son équipe avec 98 points (36 buts, 52 passes). Il a devancé au sein de sa propre équipe deux choix de premier tour du repêchage de 2022, Matthew Savoie (95 points et 9e choix des Sabres) et Conor Geekie (77 points, 11e choix des Coyotes).

Crédit photo : Photo courtoisie, Ice de Winnipeg

«Nous avions une très bonne équipe avec le Ice, a rappelé Benson. J’ai joué avec Savoie pour la majorité de la saison. Nous avions une belle complicité. Matt et Conor sont deux joueurs très talentueux. J’aime m’entourer d’eux.»

Dans la WHL, seuls Connor Bedard (143 points) et Chase Wheatcroft (107 points) ont obtenu plus de points. Bedard n’a pas besoin de présentation, alors que Wheatcroft jouait son année de 20 ans.

Sans tomber dans l’arrogance, Benson restait bien assis sur son divan quand on lui a parlé du fait qu’il était l’autre jeune phénomène de son circuit.

«Je n’étais pas trop surpris de ma contribution offensive, a souligné le numéro 9 du Ice. Il y a plusieurs bons joueurs offensifs. Mais je me préparais afin de connaître une grosse année. J’étais prêt, j’avais hâte. J’ai un niveau de compétition élevé. Je me considère aussi comme un joueur constant.»

Un objectif élevé

Benson n’aura pas à patienter trop longtemps dans les gradins du Bridgestone Arena de Nashville. Il sera parmi les premiers élus.

«Nous voulons tous sortir le plus rapidement possible, a-t-il affirmé. Je ne suis pas différent. J’y pense depuis longtemps. Je réalise toutefois que le travail le plus important surviendra après le repêchage. Je veux devenir un bon joueur dans la LNH. J’ai comme mentalité que l’équipe qui me repêchera sera chanceuse. Je ferai mon travail pour les rendre heureux et un jour gagner la Coupe Stanley.»

Et si cette équipe était le Canadien de Montréal?

«Montréal serait une ville super cool. J’ai grandi au Canada. On parle toujours des deux grosses villes de hockey, Montréal et Toronto. Le Canadien représente un rêve pour plusieurs jeunes joueurs.»