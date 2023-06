Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 12 juin qui valent le détour.

Basketball: Heat de Miami c. Nuggets de Denver

Les Nuggets de Denver sont en excellente position afin de soulever le trophée Larry O’Brien pour une première fois dans leur histoire. Les hommes de Michael Malone sont actuellement en avance 3 à 1 et plus rien ne semble les arrêter. Le joueur des Nuggets Nikola Jokic accumule des records depuis le début de la finale. Il est devenu le premier joueur de l'histoire du circuit Silver à inscrire 500 points, 250 rebonds et 150 passes décisives en séries éliminatoires. De plus, le Serbe est devenu le premier joueur de l’histoire à amasser plus de 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives dans un duel de la finale. Le Canadien Jamal Murray connaît d’excellents moments lors de cette finale et il a lui aussi réalisé un exploit lors de la quatrième rencontre. Le natif de Kitchener en Ontario a conclu la rencontre avec 12 passes décisives et aucun revirement. Il s’agit du troisième plus grand nombre de passes décisives dans une finale de la NBA depuis que cette statistique est comptabilisée depuis la saison 1977-1978.

Prédiction: Victoire des Nuggets de Denver par 8,0 points - 1,71

Tennis: Matteo Berrettini c. Lorenzo Sonego

Crédit photo : AFP

Pour ce match de premier tour au tournoi de Stuttgart, deux compatriotes italiens vont s’affronter. Il s’agit de Matteo Berrettini (20e joueur mondial) et Lorenzo Sonego (48e raquette mondiale). Sonego a connu de bons moments à Roland-Garros même s’il a plié l’échine au quatrième tour. Il affronte Matteo Berrettini qui effectue un retour en compétition depuis le Masters de Monte-Carlo en avril dernier. Berrettini risque d’être un peu rouillé, car il n’a pas disputé de rencontre depuis environ deux mois.

Prédiction: Victoire de Lorenzo Sonego - 2,21

Baseball: Reds de Cincinnati c. Royals de Kansas City

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Reds de Cincinnati se sont bien repris par les temps qui courent malgré un début de saison plus difficile. L’équipe de l’Ohio a remporté leurs deux dernières séries. Ils peuvent compter sur des éléments dynamiques en Jonathan India ainsi que le jeune espoir Elly De La Cruz. Ils feront face à un vétéran lanceur qui connaît des difficultés cette saison, en Zack Greinke. L’athlète de 39 ans a un dossier de 1-6 et sa moyenne de points mérités s’élève à 4,59.

Prédiction: Victoire des Reds de Cincinnati - 2,00