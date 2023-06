Les Jays complètent une spectaculaire remontée en cinquième manche

Le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto Cavan Biggio a choisi son meilleur moment pour frapper son quatrième circuit de la saison. Biggio a joué les héros en huitième manche afin d’inscrire une claque de trois points pour compléter une spectaculaire remontée des Jays qui s’est soldée par un triomphe de 7 à 6 contre les Twins du Minnesota, dimanche après-midi, au Rogers Centre.

Le match a très mal débuté pour l’équipe de la Ville Reine. Les Twins ont inscrit quatre points en levée de rideau.

Le Minnesota a par la suite marqué deux autres points en cinquième, dont un circuit en solo de Donovan Solano.

Tout semblait indiquer que les hommes de John Schneider allaient subir un balayage dans la série, mais l'offensive torontoise s’est réveillée à partir de la cinquième manche.

Matt Chapman a débuté cette remontée lorsqu’il a frappé une bombe de deux points.

Cavan Biggio a par la suite enfilé cette longue balle victorieuse qui a permis aux Jays d’éviter le balayage.

À l’issue de cette victoire, la formation de Toronto n’est plus qu’à un match et demi des Orioles de Baltimore et du troisième rang dans la division Est de la Ligue américaine. Ils ont une fiche de 37-30.

Toronto va d’ailleurs se frotter aux Orioles à leur domicile lors prochaine série de trois matchs qui débutera mardi.

Une bonne performance pour Julien

Le Québécois Édouard Julien a connu une autre bonne performance au Rogers Centre.

Le premier frappeur au rôle offensif a donné le ton à la rencontre en frappant un double dans l’allée. Le joueur de 24 ans est venu marquer peu de temps après sa claque en lieu sûr.

Il a atteint les sentiers une fois de plus dans le match en amassant un but sur balle.

L’ancien des Tigers de l’université Auburn s’est également distingué lors de l’affrontement de samedi. Il a inscrit deux coups sûrs en plus d’avoir obtenu son premier vol de but dans le baseball majeur.

Un plateau important pour Andrew McCutchen

Au PNC Park de Pittsburgh, le voltigeur des Pirates, Andrew McCutchen a frappé son 2000e coup sur en carrière dans une victoire de 2 à 1 de son équipe contre les Mets de New York.

Le vétéran est devenu le 291e joueur de l'histoire de la MLB à réussir cet exploit. Il est le cinquième joueur toujours actif à avoir atteint le plateau des 2 000 coups sûrs après Miguel Cabrera, Nelson Cruz, Joey Votto et Elvis Andrus.