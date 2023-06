Un gardien qui pourrait tomber dans l’œil du CH

BUFFALO | Le Canadien compte sur une longue liste d’espoirs parmi les attaquants et les défenseurs, mais pas à la position de gardien. Kent Hughes a confirmé qu’il pourrait utiliser un choix hâtif au prochain repêchage à Nashville afin de corriger cette faiblesse.

Sur papier, Samuel Montembeault et Jake Allen se partageront encore le travail la saison prochaine à Montréal.

Cayden Primeau, s’il n’est pas réclamé au ballottage, devrait encore remplir le rôle de numéro un avec le Rocket de Laval. Jakub Dobes, qui a paraphé un contrat de deux ans au mois de mars après deux grosses saisons avec les Buckeyes d’Ohio State, est pressenti comme le prochain auxiliaire de Primeau.

Il y a une tendance chez le Canadien. Lors des quatre derniers repêchages, l’équipe a parié sur un gardien. Mais jamais avec un haut choix. Emmett Croteau (6e tour en 2022), Joe Vrbetic (7e tour en 2021), Dobes (5e tour en 2020) et Frederik Dichow (5e tour en 2019) ont tous entendu leur nom sortir du micro à la table du Tricolore. Des quatre, Dichow n’a plus de lien avec l’équipe, n’ayant pas reçu de contrat.

Encore une fois cette année, le CH s’attend à ouvrir ses portes à un autre homme masqué.

«J’ai parlé beaucoup avec Vincent Riendeau, notre spécialiste pour le recrutement des gardiens et il s’agit d’une bonne année selon lui pour réclamer un gardien», avait mentionné Hughes lors de sa rencontre avec les médias, jeudi, à Buffalo.

Le dernier gardien réclamé avant le troisième tour par le Canadien remonte à 2013. C’était Zachary Fucale avec le 36e choix au total (2e tour).

Un géant de 6 pi 6 po

Depuis plusieurs années, les gardiens n’ont pas la cote au premier tour. L’an dernier à Montréal, le Finlandais Topias Leinonen a été le premier gardien réclamé avec le 41e choix au total par les Sabres de Buffalo. En 2021, Sebastian Cossa (15e par les Red Wings de Detroit) et Jesper Wallstedt (20e par le Wild du Minnesota) avaient connu leur sort dès le premier tour.

Pour le prochain repêchage à Nashville, le CH a encore une tonne de choix, avec 11 sélections. Hughes n’a pas caché qu’il pourrait parier sur un gardien avec le choix de premier tour des Panthers (31e ou 32e) ou son choix de deuxième tour (37e).

«Les gardiens sortent moins rapidement probablement en raison du développement tardif à cette position, a noté Michael Hrabal. Dans mon cas, j’aimerais jouer trois ans à l’Université [du Massachusetts] avant de devenir un pro.»

Hrabal, un géant de 6 pi 6 po et 209 lb, est considéré comme le deuxième plus bel espoir chez les gardiens nord-américains par la Centrale de recrutement de la LNH. Le Tchèque, qui jouait à Omaha dans la USHL, a rencontré le CH cette semaine à Buffalo.

«J’avais un bon sentiment en sortant de mon entrevue avec Montréal, mais j’ai aussi eu cette impression avec d’autres équipes», a reconnu Hrabal à sa sortie des tests physiques samedi matin.

Hrabal sait que le métier de gardien avec le Canadien est souvent perçu comme le plus difficile de la LNH.

«J’ai entendu parler de cette réputation, a-t-il répliqué avec le sourire. Je n’aurais pas de problème avec ça. Je sais que les gens adorent le hockey à Montréal. J’aime jouer dans des amphithéâtres bruyants. Je serais heureux à Montréal.»

À la classique question sur l’animal qui le définit, Hrabal a offert une réponse originale.

«À l’extérieur de la glace, je me considère comme un panda. Je reste calme et drôle. Mais sur la glace, je me compare à un gorille. Je garde une grande concentration, mais j’aime aussi faire des blagues.»

Augustine, une autre option

Il n’y a pas de consensus sur l’identité du gardien qui patientera le moins longtemps dans les gradins du Bridgestone Arena à Nashville. Carson Bjarnason, Hrabal, Trey Augustine et Alexander Hellnemo se disputeront le trône.

«Je trouverais ça génial d’être le premier, mais ce n’est pas si important, a souligné Hrabal. Je veux simplement aboutir avec une équipe qui croira en moi et où j’aurai un beau futur.»

Augustine, un gardien de 6 pi 1 po et 183 lb, n’a pas le même profil qu’Hrabal. Il n’est pas construit dans le moule d’aujourd’hui pour cette position avec une taille plus modeste.

«Je joue différemment d’autres gardiens et je maximise mes habiletés de patineur, a affirmé Augustine. Je ne vois pas ça comme un désavantage. J’ai une très bonne relation avec Manny Legace, un gardien qui a eu une très belle carrière même s’il était petit [5 pi 10 po]. Il m’a aidé à devenir le gardien que je suis aujourd’hui. Il a été un mentor. Je l’ai connu quand j’avais environ 10 ans.»

Augustine, le gardien du programme américain des moins de 18 ans et gagnant de la médaille d’or au Championnat du monde des moins de 18 ans en Suisse, se retrouve également sur la liste de candidats pour le Canadien.

«C’était une bonne entrevue. C’était plutôt intense comme rencontre, ce qui était différent de certaines équipes, mais c’était une bonne entrevue. Je suis toujours partant pour un défi de cette envergure, si je suis repêché par Montréal.»