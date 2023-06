Les Alouettes de Montréal amorceront, ce soir, leur saison 2023 en affrontant le Rouge et Noir d'Ottawa, au Stade Percival-Molson.

Et les partisans pourront ainsi voir à l'oeuvre pour la première fois la nouvelle mouture des Alouettes, avec en tête le quart-arrière Cody Fajardo et l'entraîneur-chef, Jason Maas.

«On a vu de belles choses pendant nos matchs hors-concours les dernières semaines, a souligné le président et chef de la direction de l'équipe, Mark Weightman, samedi matin, lors de l'émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA. On a hâte ce soir de voir l’équipe en vrai avec tous les partants sur le terrain pour voir ce qu’on peut faire contre le Rouge et Noir d’Ottawa.»

Outre le spectacle sur le terrain, les partisans seront gâtés, ce soir et tout au long de la saison, avec du divertissement à l'extérieur des lignes blanches.

«Il va y avoir un concert d’avant-match avec 2Frères et France d’Amour à 18h, a continué Weightman. Il va y avoir un gros concert à la mi-temps avec Our Lady Peace et un tailgate dans le parc qui commence à 16h30. (Il y a) beaucoup d’éléments de programmation pour redynamiser l’expérience-client au stade pour bien accueillir les gens. On s’attend à une foule monstre ce soir, plus de 20 000 personnes sont attendues au stade. On a bien hâte que ça commence.

«On veut donner toutes les raisons à nos partisans de redécouvrir le stade Percival-Molson, de suivre les Alouettes autant à la maison que sur la route. Notre programmation, à tous les matchs, il va y avoir une thématique, des activités. [...] Que ce soit un match-thématique avec le Cirque du Soleil en juillet, le match de la famille le 1er juillet prochain ou le match de l’Halloween à l’automne, chaque match doit être un événement en soi. On va mettre le party dans le stade.»

En ce qui concerne Fajardo, Weightman s'est montré enthousiaste.

«On a été choyés pendant plusieurs années avec probablement le meilleur quart-arrière ou un des meilleurs quarts-arrière de l’histoire de la Ligue canadienne (NDLR: Anthony Calvillo), a analysé Weightman. C’est toujours un défi de trouver un remplaçant pour quelqu’un comme ça. Cette année, on a un nouveau quart-arrière qui se joint à nous, qui est non seulement un quart-arrière qui a énormément de talent, (mais) qui a eu beaucoup de succès. Il était finaliste pour le joueur le plus utile de la ligue il y a quelques années. C’est une personne très dynamique en termes de personnalité, très attachant. Il se plaît beaucoup à Montréal. Il apprend déjà à dire quelques mots en français et à pouvoir interagir avec les partisans.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.