Matthew Tkachuk, l’homme des grandes occasions

L’attaquant des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk est un élément clé des Panthers de la Floride lors des présentes séries éliminatoires. Lorsqu’il s’agit d’être un joueur des grandes occasions, Tkachuk est excellent en cette matière.

Plus tôt dans sa carrière, l’Américain avait fait mal aux Huskies de Rouyn-Noranda, le 29 mai 2016. Il avait enfilé le but victorieux en finale de la Coupe Memorial dans une victoire de 3 à 2 des Knights de London en prolongation.

L’ailier gauche a récolté un total de 24 points, dont 11 buts, en 19 matchs de séries éliminatoires. Ce qui est le plus impressionnant dans son cas, c’est qu’il a marqué quatre buts gagnants, dont trois en prolongation, jusqu’à présent dans les séries.

Tkachuk a égalisé la rencontre en fin de troisième période du troisième match de cette série finale. Il a par la suite joué un rôle clé sur le but de Carter Verhaeghe en prolongation en obstruant la vue du gardien des Golden Knights Adin Hill.

Dale Hunter, qui a dirigé Tkachuk au niveau junior, n’est nullement surpris qu’il ait un impact considérable pour son équipe.

«Il passe à un autre niveau quand ça compte vraiment en séries éliminatoires. Il l’a fait pour nous [les Knights de London] lors de la Coupe Memorial. Il a atteint un autre niveau et c’est ce qu’il fait en ce moment. Il joue un rôle énorme pour eux [les Panthers de la Floride]», a déclaré Dale Hunter, dont les paroles ont été reprises sur le site NHL.com.

Une comparaison avec son père

Les comparatifs entre le fougueux patineur et son père, Keith, reviennent souvent dans les discussions. Il est vrai que Matthew aime déranger l’adversaire comme son paternel le faisait si bien.

«Je pense qu’ils se ressemblent beaucoup. Ils sont très compétitifs et peuvent être rapidement en colère sur la patinoire», a déclaré Mark Hunter, dont les propos ont été rapportés par le site NHL.com, à propos de Matthew et de Keith Tkachuk.

L’ancien des Nordiques de Québec et des Capitals de Washington garde de bons souvenirs du temps où il affrontait Keith Tkachuk.

«J’ai joué contre Keith et il était bien meilleur que moi, tout comme Matthew. Vous saviez que vous deviez être au top de votre forme si vous jouiez contre Keith. Il vous rendait meilleur parce que nous devions être à notre maximum pour contrer ce qu’il faisait et cela nous rendait plus vifs», a souligné Dale Hunter.