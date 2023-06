«Le moment le plus stressant de ma vie»

L’attaquant des Golden Knights Nicolas Roy est apparu très soulagé après la victoire des siens contre les Panthers dans le quatrième match de la finale de la Coupe Stanley, samedi soir, surtout que les derniers instants de la rencontre se sont passés sous haute tension.

Alors que les Knights tentaient de protéger une avance d’un but, les Panthers donnaient tout ce qu’ils pouvaient afin de forcer une période de prolongation. Roy était sur la glace et de son propre aveu, ce n’était pas une sinécure.

«C'était vraiment stressant, c'est le moment le plus stressant que j'ai eu dans ma vie jusqu'à maintenant», a-t-il admis à notre collègue Renaud Lavoie, après la rencontre.

«Je pense qu'on a fait une bonne job jusqu'à la toute fin, a-t-il ajouté. Je suis vraiment fier des gars, c'est une grosse victoire pour nous.»

C’est que les Knights savaient exactement à qui ils avaient affaire : les Panthers se sont fait une spécialité d’effectuer des remontées dans les dernières semaines.

«Ils l'ont fait tout au long des séries, ils sont revenus de l'arrière souvent, a commenté Roy. Même à 3-0, on le savait que le match n'était pas fini. Il faut continuer à pousser. Aller chercher un autre but, ça aurait été le "fun", mais on sort avec la victoire et on est super contents.»

Maintenant, le défi des Golden Knights est de rester concentrés même si la coupe Stanley est pratiquement au bout de leurs doigts en vertu de leur avance de trois victoires à une dans la finale.

«Ça va être haut en émotions, c'est certain, a indiqué Roy. On va célébrer un peu, c'est frais, mais c'est sûr que demain, on va retourner à zéro et rester neutre dans tout ça même si c'est des grandes émotions.»

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.