Grand Défi Pierre Lavoie : Une fébrilité toujours présente chez les participants

Les cyclistes participant au Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) sont très excités à l’idée d’entreprendre cette troisième journée de cet événement samedi matin à l'université Laval de Québec.

Même si la formule est appelée à changer l’an prochain, la tête d'affiche du Grand Défi Pierre Lavoie a déjà une petite idée en tête de ce qu’aura l’air l’édition 2024, sans trop dévoiler les grandes lignes.

«Je ne peux pas le dire ce qui va se passer l’an prochain, mais j’ai dit aux cyclistes de garder leur équipe l’an prochain», a déclaré Pierre Lavoie, en entrevue samedi matin sur les ondes de LCN.

Le principal intéressé se dit très heureux de l’impact qu’à cet événement auprès de la population, même après 15 ans.

«Ce qu’on voit finalement, c’est que cet événement n’a jamais fléchi dans les écoles. On a encore atteint des records avec les cubes énergies avec un milliard de cubes qui ont été livrés par les familles, les enfants et les enseignants dans les 15 dernières années et c’est une bonne nouvelle. Dans la société, on voit beaucoup plus de gens qui bougent», a mentionné le grand manitou de cet événement.

Des conditions météo idéales

Dame nature a une fois de plus grandement aidé les participants pour cette troisième journée qui est sans aucun doute la plus exigeante de ce Grand Défi puisqu’ils devront parcourir 315 km.

«Nous avons des conditions parfaites aujourd’hui [samedi]. On est très content et ça nous permet de finir en beauté», a mentionné Pierre Lavoie.

Deux cyclistes par équipe sont partis de l’université Laval à Québec à 10 h 00 samedi matin afin de prendre la direction du Centre-du-Québec vers Victoriaville. Ils sont arrivés peu avant 15 h au Colisée Desjardins, après avoir parcouru 115 km.

Les athlètes se dirigeront vers la région de l’Estrie où ils sont attendus à Valcourt à 15 h 41. Ils devraient arriver à Orford vers 23 h 45 avant de mettre le cap sur la dernière étape de la journée en direction de Bromont qui se terminera aux alentours de 3 h du matin.

Le convoi terminera cette aventure à Varennes, en Montérégie, dimanche vers 14 h 35.

Le 1 000 000 de KM ensemble

Crédit photo : PASCAL HUOT / AGENCE QMI

Samedi matin, la population de la ville de Québec était invitée à faire une marche de 3 km partant du Peps de l’université Laval. Environ 2000 marcheurs étaient présents dont le maire de la vieille capitale Bruno Marchand.

En plus, de cette marche, la population de la province était invitée à faire toute sorte d'activités physiques afin de bouger lors de ce week-end. Elle pouvait également comptabiliser ses kilomètres sur le site web 1000000ensemble.com.

Plus de 48 500 participants étaient inscrits en date du samedi 10 juin. En début d’après-midi, 471 362 KM ont été enregistrés sur le site web du 1 000 000 de KM.