Phil Neville rejoint le groupe d’entraîneurs du Canada

L'ancienne gloire de Manchester United Phil Neville, qui vient tout juste d'être limogé de l'Inter Miami (MLS), a rejoint l'encadrement technique du Canada en vue du carré d'as de la Ligue des nations de la Concacaf, a annoncé vendredi le sélectionneur canadien.

« Phil Neville et Richard Shaw nous apporteront des expériences gagnantes au plus haut niveau et ils ont travaillé avec des entraîneurs renommés au sein de championnats de premier plan pendant leur carrière », s'est félicité John Herdman.

« Ils travailleront en tant qu'entraîneurs spécifiques afin de nous aider à remporter notre premier trophée depuis deux décennies », a ajouté le Britannique.

La durée de leurs engagements n'a pas été précisée.

Richard Shaw a pour sa part, porté, comme défenseur, les couleurs de Crystal Palace, Coventry et Millwall.

À la tête de l'Inter Miami depuis janvier 2021, Neville vient de finir à la dernière place au classement de la conférence Est du championnat nord-américain et il a été limogé quelques jours avant l'officialisation de l'arrivée de l'ancien Parisien Leo Messi dans le club dont son ex-coéquipier à Manchester, David Beckham, est aujourd'hui co-propriétaire.

Le Canada, qui a fini en tête de son groupe de qualifications, sera opposé le 15 juin à Las Vegas, au Panama en demi-finale de la Ligue des nations de la Concacaf. La finale se jouera au même endroit le 18 juin.