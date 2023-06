LHJMQ : les nouvelles sanctions pour les bagarres dévoilées

Au cours d’un vote unanime de l’Assemblée des membres tenu ce matin à Sherbrooke à l’occasion des Assises du circuit, la LHJMQ a dévoilé les nouvelles sanctions relatives à l’interdiction des bagarres votées le 6 mars dernier.

Plusieurs discussions au cours des dernières semaines entre directeurs généraux, propriétaires, officiers du circuit et la ministre déléguée du Sport Isabelle Charest ont mené à cette nouvelle mouture.

Quatre sanctions ont été ajoutées pour décourager les joueurs de laisser tomber les gants.

Tout joueur engagé dans une bagarre recevra une pénalité d’extrême inconduite; une suspension automatique d’une partie sera décernée à tout joueur identifié comme instigateur; deux parties pour être déclaré agresseur; et finalement, une suspension automatique d’une partie sera décernée dès la deuxième bataille et non la troisième.

Ces nouvelles mesures seront en vigueur dès la saison 2023-2024.