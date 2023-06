L'ajustement majeur qui a tout changé dans le jeu des Panthers

Si les Panthers ont enfin réussi à gagner un match contre les Golden Knights, c'est parce qu'ils se sont enfin concentrés sur le hockey.

C'est du moins ce que Renaud Lavoie a déclaré lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«Du côté des Panthers de la Floride, on a fait le plus gros ajustement depuis le début des séries. En moyenne, on donnait plus de 30 mises en échec par match. Il y en a eu 14 dans le match d'hier. Jamais on n'avait été aussi bas. Pourquoi? Paul Maurice trouvait que ça devenait exagéré, ce désir de frapper constamment. Se sortir du jeu, ce n'était pas la chose à faire face à une équipe comme les Golden Knights.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports ajoute que les joueurs ont décidé de suivre le véritable leader des Panthers.

«Chapeau à Matthew Tkachuk. Il n'a donné aucune mise en échec, mais il est sur les trois buts de son équipe. Il a connu tout un match. Dans le premier match, Matthew Tkachuk a pris une mauvaise pénalité, donc tout le monde prenait des mauvaises pénalités. Dans le deuxième match, Matthew Tkachuk a perdu la tête, donc tout le monde a perdu la tête. Dans le troisième match, Matthew Tkachuk a décidé de jouer au hockey. Tout le monde a donc joué au hockey.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.