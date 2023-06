La diversité et la religion s’invitent à nouveau au baseball majeur

Un autre lanceur œuvrant dans les ligues majeures a dû s’expliquer publiquement à propos d’une publication sur les réseaux sociaux peu élogieuse à l’égard de la communauté LGBTQ2S+.

Après le releveur des Blue Jays de Toronto Anthony Bass à la fin mai, le partant des Red Sox de Boston Matt Dermody a discuté avec les journalistes de ce sujet sensible. Quand il portait les couleurs des Lions de Saitama, dans la ligue de baseball japonaise, en juin 2021, il a qualifié sur Twitter l’homosexualité de péché, tout en évoquant sa foi chrétienne et en intégrant un extrait de la Bible. Même si l’artilleur a ultérieurement supprimé son message, l’histoire n’est pas demeurée sous silence dans les bureaux des Red Sox de Boston, qui l’ont embauché en janvier.

Avant d’effectuer son premier départ de la saison, jeudi face aux Guardians de Cleveland, Dermody a parlé au président des Sox, Chaim Bloom, dont l’organisation n’était pas au fait du dossier avant la signature de contrat.

«Je regrette ce tweet qui a blessé beaucoup de gens. La dernière chose que je souhaite effectuer, c’est de causer du mal à autrui. Plusieurs croient que je suis opposé à un groupe de personne en particulier, mais je veux que tous aillent au paradis», a déclaré après le match au quotidien «Boston Globe» celui ayant accordé trois points en quatre manches dans une défaite de 10 à 3.

«Tout comme tous nos joueurs des circuits mineurs, Matt a suivi un programme obligatoire sur la prévention du harcèlement et de la discrimination en mars. Nous ne pouvons imposer des croyances religieuses ou des opinions politiques à nos athlètes et employés. Cependant, nous voulons qu’ils traitent tout le monde dans notre équipe et au stade avec respect et professionnalisme», ont pour leur part indiqué les Sox dans un communiqué transmis au site MassLive.

Un président mécontent

La même source a recueilli à ce propos les commentaires de Bloom. Ce dernier croit que le lanceur a appris et le club regarde en avant. «Il a compris qu’il ne s’agit pas d’une utilisation adéquate de la plateforme web. Il sait qu’il a commis une erreur, a estimé le président. Évidemment, cela ne signifie pas que nous endossons tout ce qu’il a dit et ce qu’il croit. En revanche, même si nous voulons créer un environnement inclusif, nous n’avons pas le droit de jouer à la police et de décider de ce que les gens doivent croire.»

À Toronto, Bass s’est retrouvé sous les feux des projecteurs pour avoir partagé une vidéo incitant au boycottage d’entreprises ayant mis en valeur la diversité. Dans le cadre du week-end annuel de la fierté tenu par les Jays, celui qui a présenté ses excuses devait initialement recevoir le lancer protocolaire effectué par leZlie Lee Kam, une activiste bien connue dans la communauté LGBTQ2S+, avant le match de vendredi soir au Rogers Centre. Toutefois, en après-midi, les Jays l'ont désigné pour assignation.