Autre coup d'éclat des Blue Jackets

Le défenseur Damon Severson poursuivra sa carrière avec les Blue Jackets de Columbus, qui l’ont obtenu des Devils du New Jersey après qu’il eut signé un contrat de huit ans, d’une valeur annuelle moyenne de 6,25 millions $, vendredi.

C’est ce qu’a indiqué en avant-midi l’expert hockey Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet. Les détails de la transaction demeurent à préciser par les équipes concernées, mais la même source a évoqué un choix de troisième tour précédemment obtenu des Flames de Calgary comme compensation offerte aux Devils.

Ainsi, le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, semble bien déterminé à revamper sa brigade défensive, puisqu’il a acquis Ivan Provorov des Flyers de Philadelphie plus tôt cette semaine. Pour ce qui est de Severson, il aurait pu tester le marché des joueurs autonomes le 1er juillet après avoir complété un pacte de six ans et de 25 millions $.

Le hockeyeur de 28 ans a récolté 33 points en 81 matchs et maintenu un différentiel de +9 au cours de la dernière campagne, ajoutant trois points en 12 parties éliminatoires. L’année précédente, il a établi un sommet personnel en inscrivant 46 points en 80 sorties.