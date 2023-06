Adam Fantilli, une anomalie

Il suffisait d’assister au point de presse de l’espoir Adam Fantilli, dans le cadre du camp d’évaluation de la LNH à Buffalo, pour réaliser que malgré son immense talent, il est clairement dans l’ombre.

Quand près de la moitié des questions qui lui sont posées portent sur Connor Bedard, c’est plutôt révélateur.

Fantilli a connu une saison sublime en étant décoré du trophée Hobey-Baker remis au joueur par excellence sur la scène universitaire américaine. Il a inscrit 65 points en 36 matchs avec les Wolverines de l’Université du Michigan. Il a aidé le Canada à remporter l’or deux fois plutôt qu’une, aux championnats du monde junior et sénior.

Pourtant, lorsqu’il est grimpé sur l’estrade afin de répondre aux questions des journalistes vendredi, c’était Connor Bedard par-ci, Connor Bedard par là. On se sentait presque mal pour le jeune homme qui a néanmoins pris la peine de répondre en toute politesse et de manière éclairée à ces questions.

Fantilli affichait même un bel aplomb, lui qui a pris la peine de demander un «comment allez-vous tous?» en prenant place devant l’imposante assemblée.

«Cette saison a dépassé toutes mes attentes et de loin. J’ai été chanceux de jouer avec des joueurs phénoménaux. C’était un honneur de représenter le Canada. Même si les attentes sont toujours de ramener l’or, c’était spécial de gagner cette médaille à deux reprises. Je me suis senti bien au mondial sénior. Ça m’a pris un petit moment pour m’acclimater, mais je me suis vite senti plus confortable et j’ai ensuite joué mon meilleur hockey», a résumé le joueur de centre avant que les comparaisons avec Bedard monopolisent l’attention.

Se concentrer sur soi

Dans un repêchage normal, Fantilli serait le premier choix tout désigné. En cette année exceptionnelle en raison de la présence du prodigieux Bedard, cet honneur ne lui reviendra pas.

Le principal intéressé ne semble pas en faire tout un plat, du moins publiquement.

«Connor est un joueur phénoménal. On a joué quelques fois ensemble et on s’est bien entendus. Il a été une raison importante de notre conquête de la médaille d’or au mondial junior. Nous sommes des joueurs différents et nous pouvons impacter des matchs différemment. Je me concentre sur moi-même et sur le fait d’apprécier le repêchage. Ça n’arrive qu’une fois», a rappelé celui qui a rencontré 11 équipes à Buffalo, dont le CH.

Ne pas être le premier choix est loin d’être la fin du monde et Fantilli sera fort probablement réclamé au deuxième rang par les Ducks d’Anaheim.

Aux yeux de Dan Marr, directeur de la Centrale de recrutement de la LNH, il est exceptionnel que le repêchage offre deux joyaux de cette envergure et Fantilli n’a pas à rougir.

«Nous sommes dans une situation où nous nous retrouvons avec l’équivalent de Connor McDavid et Leon Draisaitl. Tu vas gagner avec les deux et tu ne peux pas te tromper avec ni l’un ni l’autre. C’est très dur d’affirmer qu’il y a une grande différence entre eux. Ils vont devenir des atouts incroyables pour leur future équipe», a-t-il noté.