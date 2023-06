Alain Vigneault se rappelle très bien de la finale de l’Est de 2014 entre les Canadiens et les Rangers. Michel Therrien aussi, mais ses souvenirs sont beaucoup moins agréables.

Les deux grands amis ont offert un savoureux moment de télé à l’émission «JiC», jeudi, en racontant chacun leur version de cette mémorable série, marquée par la perte de Carey Price après une collision avec Chris Kreider.

«Dans le fond, si Kreider ne fait pas une savate à Price, Michel aurait encore gagné», a lancé l’animateur Jean-Charles Lajoie à Vigneault. Sa réplique a été excellente : «Tu sonnes comme Michel Therrien toi! Il doit t’avoir dit ça parce qu’il n’arrête pas de me dire la même affaire depuis ce temps-là.

«Il n’y a aucun doute que c’était une série chaudement disputée et que la perte de Price a été un élément-clé. En séries, c’est l’équipe qui reste le plus en santé qui a le plus de chances de passer les différentes étapes. Pour les Rangers, la perte de Price a été une bonne chose, ça nous a aidé à gagner en six matchs à la maison.»

«Je l’ai achalé souvent avec ça, je peux te le dire!», a confirmé Therrien en riant.

«C’est vrai qu’il m’a "outcoaché"»

La rivalité entre les deux hommes a commencé il y a longtemps, en 1996, alors qu’ils se sont affrontés dans la LHJMQ en finale de la Coupe du président. Therrien et les Prédateurs de Granby avaient alors eu le dessus sur Vigneault et les Harfangs de Beauport.

«Michel dirigeait les Prédateurs de main de maître. Ils nous ont battus en finale et ont ensuite remporté la première Coupe Memorial de la LHJMQ en 25 ans. C’est lui et son groupe qui ont changé la tendance. Il a amené un respect envers la LHJMQ. On voit ce que la ligue fait maintenant avec quatre conquêtes de suite de la Coupe Memorial. Ç’a commencé avec Therrien et son groupe, et Gilles Courteau qui disait qu’il voulait la Coupe Memorial. Il nous motivait.»

Vigneault est bien heureux d’avoir pu prendre sa revanche 18 ans plus tard.

«Michel est devenu un de mes bons amis au fil des années. Il m’a beaucoup taquiné en me disant qu’il m’avait "outcoaché" pendant cette finale. Oui, c’est vrai, mais j’ai eu la chance de me reprendre avec les Rangers en finale de l’Est contre les Canadiens en 2014.»

«Je suis très reconnaissant envers la LHJMQ»

Par ailleurs, Vigneault s’est dit «très reconnaissant» envers la LHJMQ, qui lui a permis de réaliser ses deux plus grands rêves.

«Dans la vie, j’avais deux rêves. Mon premier était de jouer dans la LNH. La LHJMQ m’a permis d’atteindre ce premier objectif. Sans la LHJMQ, je n’aurais pas eu l’opportunité de jouer 42 matchs avec les Blues de St. Louis. Je suis très reconnaissant d’avoir réalisé mon premier rêve», a-t-il affirmé en direct de Sherbrooke, où il sera intronisé en soirée au Temple de la renommée de la LHJMQ avec Stéphane Richer et Dave Ezard. Simon Gamache, Clément Jodoin, Stéphane Robidas, Roberto Luongo et Ricky Vaive seront aussi honorés puisque la cérémonie de la cuvée 2020 avait dû être annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

«Un peu plus tard, j’ai eu un deuxième rêve après avoir eu la piqûre du "coaching" : devenir entraîneur-chef dans la LNH. La LHJMQ a été là trois fois pour moi : une fois j’ai eu un stage de six saisons, dont cinq avec les Olympiques, ce qui m’a permis d’être entraîneur adjoint avec les Sénateurs d’Ottawa. Je suis revenu au niveau junior avec les Harfangs de Beauport. J’ai ensuite réalisé mon rêve de devenir entraîneur-chef des Canadiens de Montréal. Puis, je suis revenu dans la LHJMQ avec le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard. J’ai tellement appris avec la famille Savard, qui m’a permis d’avoir une deuxième chance avec le club-école des Canucks de Vancouver, le Moose du Manitoba, et un retour dans la LNH avec les Canucks.

«C’est la LHJMQ qui m’a permis de réaliser mes deux rêves. Je suis très reconnaissant envers Gilles Courteau et tout le personnel de la LHJMQ. Je garde tellement de bons souvenirs.»

Therrien est fier de cette réalisation de son ami. «Il a connu une grande carrière et cet honneur est amplement mérité.»

Voyez l’entrevue complète avec Vigneault et Therrien dans la vidéo ci-dessus.