Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 9 juin qui valent le détour.

Tennis : Casper Ruud c. Alexander Zverev

Crédit photo : AFP

Deux joueurs qui avaient atteint le carré d’as à Roland-Garros en 2022 sont de retour à cette étape de la compétition cette année. Si Ruud avait vaincu Marin Cilic, Zverev avait dû déclarer forfait devant Rafael Nadal en raison d’une blessure. L’Allemand est de retour avec la ferme intention d’atteindre une deuxième finale en Grand Chelem, lui qui avait accédé au dernier duel des Internationaux des États-Unis en 2020. Finaliste déchu à la Porte d’Auteuil l’an dernier, Ruud doit se faire pardonner et à voir la façon dont il a disposé d’Holger Rune au tour précédent – en quatre manches de 6-1, 6-2, 3-6 et 6-3 – il semble fin prêt à aussi écarter Zverev de sa route. Le Norvégien a remporté le dernier affrontement entre les deux hommes, à Miami, en mars 2022.

Prédiction : Victoire de Casper Ruud – 1,93

Basketball : Heat de Miami c. Nuggets de Denver

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Nuggets ont démontré leur supériorité lors du troisième match de la finale de la NBA avec une convaincante victoire de 109 à 94. Nikola Jokic et Jamal Murray, qui représentent le cœur en attaque chez les Nuggets, ont été une fois de plus sensationnels. Murray a terminé le duel avec un total de 34 points et 10 passes décisives tandis que son coéquipier s’est offert une performance de 32 points, 21 rebonds et 10 mentions d’aide. Preuve que l’offensive de la troupe de Michael Malone fonctionne à plein régime, Denver a marqué 100 points et plus à ses 11 derniers duels en éliminatoires. L’offensive du Heat connaît un peu plus de difficultés par les temps qui courent. Elle a atteint la barre des 100 points dans un match à seulement trois reprises lors de ses six derniers rendez-vous.

Prédiction : Plus de 210,5 points dans le match – 1,90

Football : Tiger-Cats de Hamilton c. Blue Bombers de Winnipeg

Crédit photo : Photo AFP

Les Tiger-Cats ont connu une saison 2022 plutôt difficile avec une fiche de 8-10. Hamilton a subi un revers de 25 à 22 contre les Alouettes de Montréal à son dernier duel préparatoire. Bo Levi Mitchell, acquis sur le marché des joueurs autonomes, est maintenant responsable de l’attaque. Le vétéran a toutefois connu toutes sortes d'ennuis chez les Stampeders de Calgary lors de la précédente saison. Il a même été remplacé par Jake Maier au cours de la campagne et cherchera à se relancer à Hamilton. Pour ce qui est des Bombers, ils auront assurément le couteau entre les dents pour venger leur défaite subie lors de la dernière Coupe Grey contre les Argonauts de Toronto. Sensationnelle lors de la dernière saison régulière avec un dossier de 15-3, l'équipe de Winnipeg tentera de participer à une quatrième finale consécutive.

Prédiction : Victoire des Blue Bombers de Winnipeg par un écart 5,5 points et plus – 1,85