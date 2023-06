Grosse semaine pour AEW et New Japan

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur les deux matchs annoncés pour Forbidden Door, la superbe histoire de Roman Reigns et de son Bloodline, et ils s’entretiennent avec la lutteuse québécoise Loue O’Farrell.

De plus, Kevin fait un compte rendu du deuxième événement d’importance de l’année à New Japan, Dominion, dans un des épisodes les plus désordonnés de l’histoire des «Anti-Pods»! À écouter ici: