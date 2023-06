Boxe : un gala d’Eye of the Tiger Management pour l’Outaouais

Eye of the Tiger Management (EOTTM) a apprécié sa dernière soirée dans la région de l’Outaouais et organisera un nouvel événement au Casino Lac-Leamy, le 8 septembre, avec le boxeur Steve Claggett comme tête d’affiche, a-t-on confirmé jeudi.

Champion NABF des poids super-légers, Claggett (35-7-2, 25 K.-O.) voudra améliorer son rang au sein de la catégorie et se tailler une place parmi les 10 meilleurs au monde. Vainqueur d’Alberto Machado à sa dernière sortie, l’Albertain voudra épater le public de Gatineau qui a eu droit à un gala l’automne passé. L’identité de son prochain adversaire demeure indéterminée.

«Vous avez vu le dragon rugir le 1er juin dernier, mais je n'ai pas encore montré tout mon feu! Je suis excité de grimper dans les classements et j'ai hâte de m’imposer encore davantage sur la scène mondiale. Ce titre me met en lice pour quelque chose de plus grand et je ne m'arrêterai pas avant d'être là où je veux être : champion du monde. Avec mon équipe dans mon coin et Eye of the Tiger derrière moi, je sais que nous y arriverons», a-t-il affirmé dans un communiqué.

Carte locale

Quelques talents locaux, notamment Alexandre Gaumont, Vanessa Lepage-Joanisse et Harley-David O’Reilly, seront également en action lors de cet événement diffusé sur les ondes d’ESPN+ aux États-Unis. D’ailleurs, Gaumont (8-0-0, 6 K.-O.) livrera son premier combat de huit rounds en carrière. Son père et entraîneur, Marcellin, ne cache pas sa fierté.

«La région a connu son héros de la boxe en Gaétan Hart, que j’ai rencontré pour la première fois il y a 47 ans. Il est une vraie source d’inspiration pour nous. C’est maintenant Alexandre qui suit ses pas pour faire revivre la boxe à Gatineau. Sa volonté de gagner et tous les efforts qu’il a mis au gymnase dans les derniers mois se reflèteront à nouveau et on est heureux de savoir que M. Hart sera aux abords du ring une fois de plus pour voir la relève performer», a-t-il souligné.

Finalement, Lepage-Joanisse (5-1-0, 2 K.-O.) se battra pour une première fois devant les siens depuis son saut chez les professionnelles. Celle qui occupe le quatrième rang mondial de sa catégorie selon BoxRec et le septième de la division des poids lourds à l’IBO, connaît une progression fulgurante depuis son retour dans l’arène en mars.

«Avant mon retour, je souhaitais remettre les pieds dans le ring, maintenant mon souhait c’est de combattre devant mon monde. Ce sera une soirée mémorable. Enfin, les gens de l'Outaouais, y compris ceux de ma ville d’adoption, Mont-Laurier, pourront assister à mon combat. Je suis en entraînement pour une prise de masse, tout en gardant mon poids, et j'ai hâte de vous montrer une Vany encore plus forte et plus explosive dans le ring.»

-D’autres protégés de l’organisation comme Luis Santana, Avery Martin Duval,Thomas Chabot, Christopher Guerrero et Jhon Orobio seront aussi en action.