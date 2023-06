Paul Maurice perd patience

Paul Maurice a sourcillé lorsqu’un collègue torontois lui a demandé s’il comptait revenir avec Sergei Bobrovsky, après l’avoir retiré du match, lundi soir.

«Je pense que vous avez trop de temps à perdre. Ou vous êtes peut-être trop nombreux, a-t-il martelé, avec un humour qu'on peut qualifier de narquois. Est-ce que vous vous réunissez et décidez de qui va poser telle question?»

«C’est une question effrontée, a-t-il continué, sur un ton sarcastique. Il a été incroyable dans le premier match et a livré une performance égale à celle de notre équipe dans le deuxième. En plus de ça, 48 heures plus tôt, vous vous demandiez comment Tkachuk et lui allaient se diviser le Conn Smythe.»

But Howden 4-0 -

«En passant, je ne moque pas de la question, a-t-il encore ajouté d'un air caustique. Mais je trouve que vous êtes légèrement tombé dans l'extrême.»

Tout ça pour dire que Bobrovsky sera de retour devant son filet jeudi soir.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, l’intervention de Renaud Lavoie en direct de la Floride à l’émission «JiC».