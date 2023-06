Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 8 juin qui valent le détour.

Football : Lions de la Colombie-Britannique c. Stampeders de Calgary

Crédit photo : AFP

Avec l’ancien porte-couleurs des Alouettes de Montréal Vernon Adams fils au poste de quart, les Lions semblent en voiture cette saison. En match préparatoire, ils ont d’ailleurs vaincu les Stampeders 25 à 22, à Vancouver. Le premier duel de la campagne régulière aura toutefois lieu à Calgary, ce qui sera évidemment un avantage pour les hôtes. Les deux équipes de l’Association de l’Ouest ont montré un dossier de 12-6 en 2022 et seront assez dures à départager. Adams, avec 12 passes réussies en autant de tentatives, trois remises pour des touchés et 213 verges de gain durant l’affrontement de la dernière semaine, pourrait à nouveau faire la différence.

Prédiction: Victoire des Lions de la Colombie-Britannique – 2,25

Hockey : Golden Knights de Vegas c. Panthers de la Floride

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Panthers sont à la recherche de solutions après avoir perdu les deux premiers duels de la série finale de la Coupe Stanley. Le deuxième revers à Vegas, une dégelée de 7 à 2, a fait mal au moral. Après autant de buts accordés - 12 en deux matchs -, il faudra aussi se demander quel gardien l’entraîneur-chef Paul Maurice enverra devant le filet entre Sergei Bobrovsky et Adin Hill. Les Knights, eux, sont en pleine possession de leurs moyens et donneront tout pour placer leurs adversaires au bord du gouffre. Jonathan Marchessault connait déjà toute une série et n’a certainement pas terminé de mousser sa candidature au trophée Conn-Smyth.

Prédiction : Victoire des Golden Knights de Vegas – 2,00

Tennis : Iga Swiatek c. Beatriz Haddad Maia

Crédit photo : AFP

Le séjour d’Iga Swiatek à Roland-Garros a été une véritable promenade de printemps. La meilleure joueuse de la WTA a réussi quatre manches de 6-0 en cinq matchs et n’a jamais été inquiétée, même par Coco Gauff en quart de finale. La Polonaise doit toutefois absolument l’emporter contre Haddad Maia (12e) dans le carré d’as si elle souhaite demeurer numéro 1 mondiale. Sa poursuivante, Aryna Sabalenka, ne lui a pas rendu la vie facile en atteignant aussi la demi-finale du tournoi du Grand Chelem. Swiatek ne devrait toutefois pas être inquiétée par la Brésilienne, qui commencera à être rattrapée par la fatigue.

Prédiction : Victoire en deux manches d’Iga Swiatek – 1,24