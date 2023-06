NFL : Josh Allen est le choix pour «Madden 24»

C’est le quart-arrière des Bills de Buffalo Josh Allen qui a reçu l’honneur d’être sur la couverture du célèbre jeu vidéo «Madden» pour son opus 2024.

La compagnie Electronic Arts, qui produit le jeu depuis 1988, en a fait l’annonce ce mercredi.

Allen est le premier représentant des Bills à recevoir cette distinction depuis l'apparition des joueurs sur la couverture du jeu, soit en 1994.

Cette année, le pivot de 27 ans disputera sa sixième saison dans la NFL. Il a été sélectionné en première ronde (septième au total) par le club de Buffalo au repêchage de 2018. Depuis, il a changé l’image de la concession. Cette dernière fait partie des favorites pour remporter le Super Bowl depuis quelques années déjà.

Allen a lancé pour au moins 4200 verges et 35 touchés à ses trois dernières campagnes dans le circuit Goodell.

Pour l’édition 2023 du jeu vidéo, le visage de l’ancien entraîneur et commentateur du football professionnel John Madden était de retour sur la couverture. Il s’agissait d’un hommage à sa carrière, lui qui est décédé en décembre 2021.

Certains amateurs des Bills doivent cependant s’inquiéter du fait que leur quart-arrière favori soit la tête d’affiche du jeu, et ce, en raison de l’infâme «Madden Curse».

La malédiction a commencé en 1999, lorsque Garrison Hearst, des 49ers de San Francisco, est apparu sur la couverture. Le footballeur a subi une fracture à une cheville dès la parution du jeu et a raté deux saisons en raison de cette blessure. Depuis, plusieurs joueurs ayant fait la couverture ont éprouvé des problèmes comme la maladie, une blessure ou une implication dans un crime.

La «Madden Curse» semble toutefois s’être estompée depuis quelques années. En 2022, les quarts-arrière Tom Brady et Patrick Mahomes partageaient la vedette et ils ont tous les deux connu de très bonnes saisons. Ce fut également le cas de Lamar Jackson (2021), d'Odell Beckham fils (2016) et de Calvin Johnson (2013).

«Madden 24» devrait être disponible pour les amateurs en août.