Lutte : The Iron Sheik est décédé

Connu par plusieurs amateurs de lutte professionnelle comme l’un des principaux adversaires du célèbre Hulk Hogan dans les années 1980, The Iron Sheik est décédé à l’âge de 81 ans, a indiqué mercredi avant-midi son compte Twitter officiel.

De son vrai nom Hossein Khosrow Ali Vaziri, l’Iranien a constitué l’un des vilains les plus conspués durant ses meilleures années dans l’arène. Ayant détenu la ceinture mondiale de la World Wrestling Federation (aujourd’hui la World Wrestling Entertainment), il a été l’un de ceux qui ont incarné la figure de l’ennemi géopolitique des États-Unis, tandis qu’Hogan représentait un symbole typiquement américain et évidemment adulé de la foule. Très régulièrement, il débarquait sur le ring avec son drapeau national et a souvent évolué aux côtés de Nikolai Volkoff, qui se voulait un personnage soviétique très antipathique dans l’univers de la WWF.

RESPECT THE LEGEND FOREVER 😢 pic.twitter.com/Cr6CC9pXSO — The Iron Sheik (@the_ironsheik) June 7, 2023

«Au-delà de la figure de la lutte que les gens ont si bien connu, The Iron Sheik était un homme de famille dévoué. Il a partagé l’amour et le soutien de sa femme Caryl durant 47 ans; tout au long de sa vie, elle était à ses côtés en lui offrant son soutien inconditionnel. Leurs liens solides lui ont permis d’obtenir la force requise pour affronter les défis que la vie lui a présentés, a indiqué le compte par voie de communiqué. Pour ses enfants Tanya, Nikki, Marissa et son gendre Eddie, il n’était pas juste une icône de la lutte : il était un père aimant et dédié à la cause. Il leur a inculqué les valeurs de persévérance et de détermination en insistant sur l’importance de vivre leurs rêves.»

Très présent sur les réseaux sociaux

The Iron Sheik a oeuvré pour d’autres fédérations durant sa carrière s’étant amorcée par l’obtention d’un poste au sein de l’équipe iranienne de lutte olympique aux Jeux de 1968. Ayant effectué des présences occasionnelles lors de différentes émissions de la WWE de 1996 à 2010, l’ex-lutteur s’est montré très présent sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, où il comptait sur plus de 64 000 abonnés.

Ainsi, il a commenté de nombreux éléments d’actualité, que ce soit en sports ou dans les autres sphères de la société, tout en visant régulièrement Hulk Hogan en termes plutôt crus. Par ailleurs, son dernier tweet publié lundi fut une allusion directe aux feux de forêt frappant de plein fouet particulièrement le Québec.