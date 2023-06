LNH : voici les finalistes à l’obtention du trophée King-Clancy

Représentant le Canadien de Montréal dans la course au trophée King-Clancy, le défenseur Jordan Harris n’a pas été retenu, car les finalistes pour ce prix annuel de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont Anders Lee, Darnell Nurse et Mikael Backlund.

La LNH a divulgué mercredi le nom des trois joueurs toujours en lice pour cette récompense soulignant l’engagement communautaire. Déterminé par un groupe de dirigeants ayant à leur tête le commissaire Gary Bettman, le gagnant sera connu à l’occasion du gala de fin de saison du circuit prévu le 26 juin au Bridgestone Arena de Nashville. Il recevra une somme de 25 000 $ qu’il pourra refiler à un organisme de charité de son choix, tandis que les deux autres finalistes obtiendront 5000 $ chacun.

Chez les Flames de Calgary, Backlund a en outre soutenu l’association albertaine luttant contre la sclérose latérale amyotrophique (la maladie de Lou Gehrig). Sa belle-mère en est décédée et le directeur général adjoint du club Chris Snow est aux prises avec ce mal incurable. Du côté des Oilers d’Edmonton, Nurse a contribué à la participation et à l’inclusion de nombreux jeunes issus de communautés autochtones, lui qui est un ambassadeur du programme Right to Play. Enfin, Lee, capitaine des Islanders de New York, a appuyé notamment l’organisation Jam Kancer in the Kan venant en aide aux enfants et à leurs familles devant composer avec le cancer.

Au nombre des 32 candidats initialement dévoilés en mai, il y avait le vétéran québécois des Bruins de Boston Patrice Bergeron, tout comme le capitaine des Sénateurs d’Ottawa, Brady Tkachuk. En 2022, P.K. Subban a empoché le trophée à sa dernière saison en carrière.