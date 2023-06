Arrivée de Lionel Messi : le prix des billets de l’Inter Miami explose

La venue prochaine du joueur-vedette Lionel Messi avec l’Inter Miami CF a déjà des effets dans la Major League Soccer (MLS), notamment sur le prix des billets des matchs impliquant sa nouvelle équipe.

Mercredi, l’application spécialisée en ventre de billets TickPick a démontré l’effet d’entraînement en donnant quelques exemples.

Quelques heures avant l’annonce de l’arrivée de l’attaquant de 35 ans, le billet le moins cher pour la partie du 26 août entre l’Inter Miami et les Red Bulls de New York dans le stade de ces derniers se vendait 30 $. Le prix a ensuite explosé et il faut maintenant débourser un minimum de 401 $.

Le site sportif The Athletic avançait que le premier match de Messi avec son nouveau club allait être celui de la Leagues Cup contre l'équipe mexicaine Cruz Azul le 21 juillet. Le prix minimum d’un billet pour ce match présenté au Lockhart Stadium est passé de 29 $ à 329 $ en l’espace de quelques minutes.

Malheureusement pour les amateurs québécois de Messi, le CF Montréal ne recevra pas la visite de l’Inter Miami CF d’ici la fin de la présente saison. Il est toutefois toujours possible que les deux clubs s’affrontent en éliminatoires.