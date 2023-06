Après le départ de Benzema, le Real mise sur Bellingham

Seulement 72 heures après l'annonce du départ de l'avant-centre Karim Benzema, le Real Madrid a misé sur le jeune international anglais Jude Bellingham (19 ans) pour les six prochaines saisons, poursuivant ainsi le renouvellement de son milieu de terrain vieillissant.

Depuis début mai, Jude Bellingham était en négociations avancées avec le Real Madrid et l'annonce d'un accord de principe entre les différentes parties est intervenue mercredi via un communiqué ad-hoc du Borussia Dortmund, seul club de Bundesliga coté en bourse.

« Jude Bellingham est proche d'un transfert du Borussia Dortmund vers le Real Madrid. Il s'agit d'un accord de principe mutuel aujourd'hui », a expliqué le club allemand, précisant que les détails contractuels doivent être désormais « coordonnés et complétés ».

Sous contrat avec Dortmund jusqu'à l'été 2025, Bellingham signe au Real Madrid jusqu'à l'été 2029, pour un transfert dont le montant s'élève à 103 millions d'euros, plus des bonus dépendants des performances du joueur et du club pouvant aller jusqu'à 30% de cette somme (environ 31 millions d'euros), a précisé le Borussia.

Il s'agit donc du deuxième transfert le plus cher pour le BVB et la Bundesliga après le départ d'Ousmane Dembélé pour le FC Barcelone pour un montant de 105 millions d'euros, plus 42 millions de bonus.

Échappe encore à la Premier League

Passé par les équipes de jeunes de Birmingham et de la sélection anglaise (où il a côtoyé Jamal Musiala qui a finalement opté pour la Mannschaft aux dépens des Three Lions), Jude Bellingham échappe une nouvelle fois à la puissante Premier League anglaise et ses milliards d'euros de droits télévisés, alors que Chelsea ou Manchester City avaient marqué leur intérêt en cours de saison.

A tout juste 17 ans (il fête son anniversaire le 29 juin), alors que de nombreux clubs anglais ont tenté de le recruter, le choix de Bellingham s"était porté sur le Borussia Dortmund à l'été 2020, un transfert à l'époque estimé à 25 millions d'euros.

En trois années sous les couleurs du BVB, il s'est progressivement imposé, pour acquérir cette saison une place centrale dans le dispositif d'Edin Terzic.

« C'est extraordinaire qu'un jeune de 19 ans joue comme il le fait. Je ne pense pas que ce soit normal à cet âge d'avoir autant de temps de jeu. C'est une situation gagnant-gagnant: non seulement nous profitons de lui, mais le Borussia Dortmund est le bon endroit pour l'évolution de sa carrière », avait estimé Terzic en cours de saison.

Il a quasiment joué l'ensemble des matches de son équipe, manquant toutefois les deux dernières journées de Bundesliga. Blessé, il a assisté impuissant sur le banc au match nul de son équipe contre Mayence, et au titre que le Bayern a arraché au Borussia dans les dernières minutes d'une saison à suspense.

Successeur de Modric

Ses performances au Mondial-2022 au Qatar (quart de finale perdu contre la France) ont convaincu le Real, où Bellingham est attendu comme le successeur de Luka Modric au milieu de terrain.

Après le départ de Casemiro à Manchester United et l’âge avancé de Toni Kroos et du Croate (respectivement 33 et 37 ans), la « Maison blanche » a commencé à rajeunir son entrejeu avec les arrivées des Français Eduardo Camavinga (2021) et Aurélien Tchouaméni (2022).

Et l'irruption du prodige anglais pourrait n'être que la première pierre d'un vaste chantier de reconstruction à la Maison Blanche cet été.

Après les départs simultanés de quatre attaquants (Mariano Diaz, Marco Asensio, Eden Hazard et Karim Benzema) le week-end dernier, le club merengue a libéré 75 M EUR de masse salariale, et se tourne vers l'Angleterre pour faire son marché.

Outre Bellingham, l'avant-centre de Tottenham et capitaine de la sélection anglaise Harry Kane, ainsi que le jeune milieu offensif de Chelsea Kai Havertz ont été approchés par le club madrilène, qui souhaite dessiner d'ores et déjà les contours de l'équipe « galactique » qui foulera en premier la pelouse du nouveau stade Santiago-Bernabéu, dont les travaux seront bientôt (Noël 2023) menés à bonne fin.