William Rousseau échangé par les Remparts

Champion de la Coupe Memorial, le gardien William Rousseau portera les couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda comme joueur de 20 ans la saison prochaine s’il revient dans la LHJMQ.

Sélectionné comme meilleur gardien du tournoi de la Coupe Memorial, Rousseau a été un élément clé dans le sacre des Remparts de Québec. Le portier de 19 ans a notamment réussi un jeu blanc en grande finale face aux Thunderbirds de Seattle, les champions de l’Ouest.

Tout d’abord publiée par Le Nouvelliste, la nouvelle a été confirmée au Journal par deux sources différentes. Les détails concernant les joueurs ou les choix de repêchage qui prendront la direction de Québec sont toujours inconnus.

Les détails seront dévoilés mercredi au moment de la fenêtre d’échange qui s’étendra de 9h à 12h. Une deuxième période de transactions aura lieu vendredi entre 9h et 10h.

Ignoré au dernier repêchage, Rousseau pourrait trouver preneur cette année, compte tenu de ses succès dans les séries éliminatoires et à la Coupe Memorial; signer comme agent libre ou obtenir une invitation à un camp professionnel.

Selon ce qui arrivera, la transaction pourrait être modifiée. Les deux équipes se sont entendues pendant la période des Fêtes lors de la dernière période de transactions et Rousseau n’était pas au parfum de la situation. Il ne l’a appris que dans les derniers jours.

Récipiendaire du trophée Jacques-Plante cette année, Rousseau a conservé une fiche de 35 victoires et 11 revers ainsi qu’une moyenne de buts accordés de 2,22 en saison régulière. Il a ajouté 16 victoires en 18 parties en séries éliminatoires et trois gains à la Coupe Memorial en quatre sorties.

Jérémy Langlois à Rouyn-Noranda

Le défenseur Jérémy Langlois passera lui aussi aux Huskies, selon ce qu’il a été permis d’apprendre. L’espoir des Coyotes de l’Arizona avait été échangé aux Remparts par les Eagles du Cap-Breton lors de la dernière période des transactions, en janvier, en retour d’un choix de deuxième ronde en 2025 et de troisième tour en 2024.

La transaction comportait toutefois une clause: Langlois serait échangé par les Remparts au terme de la saison et le prix obtenu irait aux Eagles. Ce sont finalement les Huskies qui mettront la main sur lui.

La possibilité que Langlois fasse le saut chez les professionnels est toujours présente sauf que, selon nos informations, il semble de plus en plus probable que l’arrière soit de retour pour une dernière année junior. Repêché en 2022, il est toujours sans contrat avec les Coyotes et a jusqu’au 1er juin 2024 pour signer un premier pacte avec l’équipe qui l’a sélectionné en troisième ronde.

Il n’est pas impossible que Langlois signe un contrat professionnel avant le début de la prochaine saison dans la LHJMQ, advenant le fait qu’il connaisse un bon camp en Arizona l’automne prochain. Toutefois, les Coyotes ont repêché beaucoup de joueurs au cours des dernières saisons et doivent respecter le maximum de 50 contrats professionnels.

La transaction qui a permis aux Diables rouges de mettre la main sur Justin Robidas comportait une clause similaire. Dans ce cas-ci, toutefois, il est acquis que le centre de 19 ans évoluera chez les pros la saison prochaine. Robidas a paraphé une entente de trois ans avec les Hurricanes de la Caroline tout juste avant la date limite du 1er juin.

Joueurs de 20 ans

Avec le départ de Rousseau et de Langlois combiné au fait que les Nathan Gaucher, James Malatesta, Zachary Bolduc, Evan Nause et Robidas feront le saut dans les rangs professionnels, tout laisse croire que les trois joueurs de 20 ans des Remparts pour la prochaine saison seront le défenseur Charle Truchon ainsi que les attaquants Mikaël Huchette et Charles Savoie, mais ce n’est pas coulé dans le béton. Daniel Agostino pourrait aussi être une autre option.

Des transactions pendant les Assises de la LHJMQ en fin de semaine ou en août pourraient changer le portrait.

Visite à l’Assemblée nationale

Après un arrêt à l’hôtel de ville de Québec, mardi, les joueurs des Remparts poursuivront leur tournée, mercredi, avec une visite à l’Assemblée nationale.