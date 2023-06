«On a du beau talent qui s'en vient à Montréal» - Bouillon

Pas moins de cinq recrues en défensive ont porté l'uniforme des Canadiens de Montréal sur une base régulière en 2022-2023, ce qui a surpris bien du monde, même au sein de l'organisation.

«Je ne m'attendais pas à voir quatre [et encore moins] cinq recrues à la défense, ç'a surpris tout le monde du Canadien cette année, a avoué l'entraîneur du développement des joueurs Francis Bouillon, mardi, lors d'une entrevue à JiC.

«Ils ont fait un virage, ils voulaient donner la chance aux jeunes et ils l'ont dit à partir du camp d'entraînement. Stéphane Robidas (l'entraîneur des défenseurs) est une personne incroyable. C'est un entraîneur qui est à l'écoute de ses joueurs, donc l'avenir est très prometteur.»

Il y a déjà plusieurs jeunes joueurs avec le Tricolore, mais d'autres excellents espoirs cogneront à la porte en 2023-2024 et lors des prochaines campagnes.

«On a des très beaux talents, a commenté Bouillon. Ils ne sont pas parfaits, sinon ils joueraient déjà avec les Canadiens, mais on est là pour les soutenir, les appuyer et les conseiller. On a du beau talent qui s'en vient à Montréal et c'est vraiment l'fun de travailler avec ces gars-là.»

L'éclosion de Justin Barron

La saison dernière, Justin Barron n'a pas connu un bon camp d'entraînement et il a également eu des ratés en début de saison avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Il s'est toutefois bien repris par la suite, ce qui lui a valu la chance de terminer la campagne avec le CH et d'aider le Canada à remporter la médaille d'or au Championnat mondial de hockey.

«Au début, il n'était pas content de son jeu, alors on lui a parlé, on a mis des choses en place et il a pris confiance, a expliqué Bouillon. On sait que le hockey, ça se passe entre les deux oreilles et dès que Barron a pris confiance, son jeu a changé énormément.

«Ces jeunes-là, souvent, on les critique trop vite. Il faut juste les entourer, on a énormément de ressources avec l'organisation.»

Caufield, «un joueur de concession»

Le jeune attaquant Cole Caufield a signé lundi une prolongation de contrat de huit ans et Bouillon n'aurait pas pu être plus heureux d'apprendre la nouvelle.

«C'est gagnant-gagnant, tout le monde est content, a-t-il indiqué. Les partisans et l'organisation, on aime Cole. Et lui aussi l'a bien dit hier, il est vraiment excité pour son avenir à Montréal.

«Moi je suis vraiment content de l'avoir à long terme, c'est un joueur de concession.»