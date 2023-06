Lou Lamoriello pousserait ce fidèle Islander vers la sortie

Durant sa carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Josh Bailey n’a connu que les Islanders de New York. Malgré sa grande fidélité envers l’organisation, il ne serait plus dans les plans de son entraîneur ou de son directeur général.

Un peu après tout le monde, Lou Lamoriello a tenu à offrir une conférence de presse aux journalistes couvrant l’équipe, mardi. Le DG de 80 ans a exposé son plan pour l’ouverture du marché des joueurs autonomes, mais il aura peut-être besoin d’un peu d’espace sous le cap salarial.

Lamoriello aimerait retrouver Zach Parisé, Semyon Varlamov, Pierre Engvall et Scott Mayfield la saison prochaine. La dernière année du contrat de Bailey, qui doit lui rapporter 5 millions $, pourrait écoper.

«La loyauté ne m’empêchera jamais de progresser ou de prendre les décisions que j’ai la responsabilité de prendre. Jamais. Dans le cas de Josh, on dirait, peut-être que c’est la fin ici, a indiqué le responsable des opérations hockey. Avec cette situation, Josh et moi, je crois que nous avons une relation homme-à-homme honnête, et nous travaillerons avec lui. Nous ferons tout pour l’aider, mais ma priorité est ce qu’il y a de mieux pour l’équipe.»

Si les Islanders veulent racheter le contrat de l’attaquant de 33 ans, la première période pour le faire débutera 48 heures après le moment où la coupe Stanley aura été soulevée et se terminera le 30 juin. L’opération sauverait 2,33 millions $ en 2023-2024, mais une pénalité de 1,66 million leur serait imposée en 2024-2025.

Repêché neuvième au total en 2008, Bailey a disputé 1057 matchs avec les Islanders, amassant 580 points. La saison dernière, il a parfois été laissé sur la galerie de presse par l’entraîneur-chef Lane Lambert, ce qui l’a limité à 64 parties et 25 points. L’Ontarien n’a pas été utilisé en séries éliminatoires.

Croyant pouvoir toujours être utile à une équipe de la LNH, Bailey a mentionné durant le bilan de l’équipe qu’il n’avait pas l’intention de rester longtemps dans les estrades. Une transaction reste une possibilité, si les Islanders parviennent à trouver un partenaire de danse.