Les dernières informations concernant Patrick Roy et les Remparts

Le futur de Patrick Roy avec les Remparts ne sera pas déterminé avant le repêchage de la LHJMQ qui est présenté samedi.

C'est du moins ce que le journaliste Stéphane Turcot a rapporté, mardi.

«Pour ce qui est de la suite des choses, ce que j'ai appris à travers les branches, c'est que les annonces ne se feront pas avant la semaine prochaine. Ça veut donc dire que Patrick Roy devrait normalement être à la table des Remparts, samedi à Sherbrooke, pour le repêchage.»

Toujours selon les informations de Stéphane Turcot, Simon Gagné ne sera finalement peut-être pas le prochain entraîneur-chef des Remparts.

«Lorsque Simon a accepté de se joindre aux Remparts, il l'a fait en pensant que Patrick Roy serait toujours le directeur général et que Jacques Tanguay serait toujours le président. La situation change. On m'a soufflé à l'oreille que, si les deux gars n'étaient plus là, il aurait des décisions à prendre.»

Le journaliste assure également que, malgré les changements qui se pointent à l'horizon, le repêchage des Remparts est entre bonnes mains.

«C'est Marc Chamard, l'adjoint au directeur général et responsable du recrutement, qui s'est beaucoup occupé du recrutement lors des dernières semaines et pendant toute la dernière saison, qui va possiblement prendre le plus la parole.»

