Cet exploit peu commun aurait pu être réalisé lundi

Un tour du chapeau dans un match de la Ligue nationale de hockey (LNH) retient toujours l’attention et c’est encore plus vrai en séries éliminatoires, mais le niveau d’intérêt vis-à-vis le sujet est à son sommet quand il survient en finale de la Coupe Stanley.

Lundi, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Jonathan Marchessault a réalisé un doublé dans une victoire de 7 à 2 contre les Panthers de la Floride lors du deuxième duel de la finale. S’il avait marqué une autre fois, il aurait inscrit son nom sur une liste prestigieuse et réussi un exploit qui ne s’est pas vu depuis belle lurette. Dans l’histoire du circuit, 39 triplés dans un affrontement du tour ultime ont été recensés.

• À lire aussi: Les Golden Knights trop forts pour les Panthers

• À lire aussi: Qui sera le prochain québécois?

Le dernier en lice date du siècle précédent et a été l’œuvre de Peter Forsberg. Le Suédois a littéralement explosé en première période de la deuxième rencontre de la série face aux Panthers en 1996. En touchant la cible trois fois en moins de 11 minutes, il a contribué à un gain de 8 à 1 et au balayage effectué par les anciens Nordiques de Québec.

Précédemment, Éric Desjardins est passé à l’histoire en devenant le premier – et encore unique – défenseur à compter trois fois dans une joute de la finale. Au cours du deuxième rendez-vous contre les Kings de Los Angeles en 1993, le porte-couleurs du Canadien de Montréal a déjoué Kelly Hrudey notamment en fin de troisième période et au début de la prolongation pour permettre aux siens de renverser la vapeur avec un triomphe de 3 à 2 au Forum; le Tricolore a remporté les trois parties suivantes pour soulever le trophée.

Crédit photo : Photo d'archives, Karl Tremblay

Les grands se lèvent

Sans surprise, de grands noms comme ceux de Wayne Gretzky, Maurice et Henri Richard, Gordie Howe, Mike Bossy et Ted Lindsay se trouvent dans le groupe sélect. Parmi eux, le «Rocket» a fait le coup à trois reprises durant sa prolifique carrière, soit en 1944, 1953 et 1957. Son frère Henri l’a imité en 1967 dans la série perdue aux mains des Maple Leafs de Toronto. Chez le Bleu-Blanc-Rouge, outre les joueurs précédemment évoqués, Newsy Lalonde et Howie Morenz (deux fois) sont les autres auteurs de matchs de trois buts en finale.

Crédit photo : NIL

Par ailleurs, Frank Foyston est l’unique hockeyeur ayant accompli le fait d’armes deux fois dans une seule finale, c’est-à-dire celle de 1919. Le patineur des Metropolitans de Seattle a ainsi causé des dégâts contre le Canadien, mais pas autant que l’épidémie de grippe espagnole qui a mené à la fin prématurée de la série après cinq rencontres et aucun vainqueur clairement identifié.