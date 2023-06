Cet ex-joueur autrefois très en vue ne tient réellement pas à travailler dans le milieu du hockey

L’ancien capitaine des Red Wings de Detroit Henrik Zetterberg a déjà offert son expertise depuis le début de sa retraite du hockey professionnel, mais cette participation ne signifie pas un véritable intérêt à œuvrer à temps plein dans le secteur lui ayant permis de connaître une grande carrière.

Le Suédois de 42 ans a accompli beaucoup durant son parcours sur les patinoires, comme en font foi ses médailles aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde, sa coupe Stanley remportée en 2008 ainsi que son trophée Conn-Smythe, en outre. Aussi, il a aidé la formation suédoise olympique à titre de conseiller à distance lors des Jeux de Pékin de 2022. Toutefois, il n’est pas question pour lui de suivre les traces d’autres anciens Wings comme Steve Yzerman, l’actuel directeur général de l’équipe.

Récemment intronisé au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace, Zetterberg préfère consacrer son temps à sa famille, notamment à l’un de ses garçons qui joue dans la ville de Rögle, ce qui lui donne l’occasion de chausser les patins.

«Je suis juste là pour déplacer des rondelles. Je n’ai pas la volonté de travailler ailleurs au hockey à l'avenir, a-t-il déclaré au quotidien "Aftonbladet". Je ne suis impliqué qu'officieusement lorsque je parle à l’équipe de Timra et aux Red Wings; ce sont les deux clubs qui me tiennent à cœur. À Timra, Kimmo Kapanen, avec qui j'ai joué pendant longtemps, a pris la relève en tant que directeur sportif. Conséquemment, il est normal de maintenir des contacts et de proposer de l’aide autant que possible.»

L’ancien attaquant a disputé sa dernière saison dans la Ligue nationale en 2017-2018 et a amassé 960 points en 1082 rencontres du calendrier régulier à vie.