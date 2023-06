Caufield ne voulait pas d'un contrat de transition

Même si cette option lui a été présentée par Pat Brisson, Cole Caufield n’a jamais songé à signer un contrat dit «de transition» avec les Canadiens de Montréal.

«Lorsqu’on a commencé à discuter de contrat, c’était six, sept ou huit ans, a révélé Brisson, l’agent de l’attaquant américain en entrevue à JiC, mardi. Il aimait la direction que l’équipe prenait. Il adore la ville, il adore le Québec. [...] On a discuté de "bridge" avec lui et sa famille pour évaluer toutes les options. Après avoir regardé toutes les possibilités, il voulait au moins six ans.»

Brisson a mentionné cinq joueurs utilisés comme base de comparaison dans les négociations contractuelles avec les Canadiens : Nick Suzuki, Tim Stützle, Josh Norris, Matthew Boldy et Dylan Cozens.

Or, le cas de Caufield était différent, car contrairement à ces joueurs, ce sont cinq années (et non quatre) qui le séparaient de l’autonomie complète. Ce faisant, il a touché un peu moins d’argent que prévu.

«Si Cole avait été à quatre ans au lieu de cinq ans, à ce moment-là, il aurait peut-être touché de huit à 8,3 millions $», a mentionné Brisson.

Ce montant aurait été supérieur à celui de Suzuki. Au final, Caufield a obtenu un salaire d’une valeur annuelle moyenne de 7,85 millions $, 25 000 $ de moins que les 7,875 millions $ de Suzuki.

«Avec Caufield, on tombait dans le même "ballpark" que Suzuki, a expliqué Brisson. C’était important pour les Canadiens que leur capitaine soit un peu mieux payé. On a accepté la situation.»

