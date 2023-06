Blue Jays: rien ne va plus pour Alek Manoah

La saison de misère du lanceur des Blue Jays de Toronto Alek Manoah s’est poursuivie lundi soir, ayant été retiré du match dès la première manche face aux Astros de Houston.

L’artilleur de 25 ans a permis six points sur sept coups sûrs et n’a obtenu qu’un seul retrait.

En 2023, Manoah présente désormais une fiche de 1-7 et une moyenne de points mérités de 6,36. Il n’a pas œuvré sur la butte pour plus de cinq manches depuis le 22 avril, en plus d’avoir donné plus de cinq points mérités quatre fois à ses sept derniers départs.

«Je dois juste continuer à travailler dur tous les jours, a déclaré Manoah après la sortie la plus courte de sa carrière. Continuer à faire tout ce que je peux, sur le terrain et à l'extérieur, pour être une meilleure personne, un meilleur joueur et comprendre que ce jeu est difficile. Il va te botter les fesses, mais ça ne doit pas changer ma façon de travailler. Je vais continuer et trouver un moyen de passer à travers.»

«Il y a plusieurs éléments sur lesquels j’ai travaillé et que je n'ai pas eu la chance d’utiliser, a-t-il ajouté à propos de sa sortie du jour. Je vais me présenter au boulot demain et je vais être prêt pour mon prochain départ.»

Dans les mineures?

Si Manoah affirme devoir «continuer à travailler» pour s’en sortir, les partisans des Blue Jays en ont quant à eux soupé de ses contre-performances. Ils l’ont d’ailleurs copieusement hué pendant qu’il quittait le match contre les Astros.

Après l’affrontement, le gérant John Scheinder a été questionné sur la possibilité de rétrograder celui qui devait être le numéro 1 de sa rotation chez les Bisons de Buffalo, le club-école AAA des Jays.

«Nous allons voir, a-t-il répondu. Nous n’avons pas encore parlé de ça. Nous parlons d’un excellent lanceur qui vit un moment difficile. Ce qui est bien à propos de cette équipe et cette organisation, c’est que nous sommes prêts à faire tout en notre pouvoir pour aider et nos joueurs comprennent ça.»

«Le plus important, c’est de faire ce qu'il faut pour qu’il soit meilleur», a aussi dit Scheinder.

En attendant de trouver une solution pour Manoah, les Blue Jays tenteront de renouer avec la victoire mardi, dans le cadre du deuxième duel d’une série de quatre matchs contre les Astros au Rogers Centre.