Scandale FTX : Tom Brady poursuivi

L’ancien quart-arrière de la NFL Tom Brady est visé par une poursuite monstre en lien avec la faillite de l’entreprise de cryptomonnaies FTX.

Lundi, huit poursuites dans ce scandale ont été regroupées devant un tribunal fédéral du district Sud de la Floride. Au moins l’une d’entre elles visait le détenteur de sept bagues du Super Bowl.

À lire aussi: Retraite définitive ou pas? Tom Brady se prononce

En plus de Brady, le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence et l’ancien joueur-vedette de la NBA Shaquille O’Neal sont également sur la sellette dans cette affaire. C’est également le cas de l’organisation des Warriors de Golden State.

L’an dernier, FTX a déclaré faillite. Le fondateur de la compagnie Sam Bankman-Fried a été inculpé et fait face à deux chefs d'accusation de fraude électronique et de six chefs de conspiration devant le tribunal fédéral de Manhattan. L’homme de 30 ans, qui a plaidé non coupable, est accusé d’avoir prétendument volé des dépôts de clients pour payer des dettes de son fonds spéculatif et d'avoir menti aux investisseurs sur la situation financière de FTX.

Pour Brady et les autres accusés nommés plus haut, le processus devant le tribunal devrait se concentrer sur ce qu'ils savaient sur la viabilité de l'entreprise.

FTX avait recueilli environ 400 millions $, ce qui a permis à la compagnie de faire grimper sa valeur à près de 32 milliards $. Ainsi, Bankman-Fried est devenu l'une des personnes les plus riches du monde.

Brady et son ancienne épouse Gisele Bündchen faisaient partie d’un groupe de célébrités qui a fait la promotion de FTX. Les deux ont notamment participé à des publicités de la compagnie pendant la tenue du Super Bowl LVI.

Au début de la présente année, des documents déposés devant un tribunal de la faillite du Delaware démontraient que l’ancien quart de 45 ans détenait plus de 1,1 million d’actions de FTX.